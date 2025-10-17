Cele două echipe își dau întâlnire pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării. Derby-ul de duminică va pute fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată ultimele meciuri dintre Dinamo și Rapid. Duminică are loc main event-ul etapei!



Dinamo și Rapid s-au întâlnit de patru ori stagiunea precedentă, de două ori în sezonul regulat și de două ori în play-off. Trupa din ”Grant”, condusă atunci de Marius Șumudică, s-a impus într-un singur meci, iar celelalte trei confruntări s-au terminat la egalitate.



18 august 2024, etapa #6: Rapid - Dinamo 1-1

Claudiu Petrila (Rapid, minutul 53) și Astrit Selmani (Dinamo, minutul 79) și-au trecut numele pe tabela de marcaj



22 decembrie 2024, etapa #21: Dinamo - Rapid 0-0

Christopher Braun (Rapid, minutul 90+5) și Raul Opruț (Dinamo, minutul 90+10) au fost eliminați



6 aprilie 2025, etapa #3 play-off: Rapid - Dinamo 1-0

Elvir Koljic (Rapid, minutul 32) a fost unicul marcator al meciului



12 mai 2025, etapa #8 play-off: Dinamo - Rapid 0-0

A fost penultimul meci al lui Marius Șumudică pe banca tehnică a giuleștenilor



Ciobotariu ratează derby-ul Dinamo - Rapid de duminică: ”E neplăcut, m-am accidentat într-un moment bun”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Denis Ciobotariu a dezvăluit cum merge recuperarea și cum se simte psihic după ce s-a ”rupt” într-un moment bun.

”Mă simt mult mai bine, într-adevăr, orice jucător care e accidentat suferă din toate punctele de vedere. Fizic, emoțional. E multă treabă, e de două ori mai multă muncă! Mă pregătesc din greu, știu ce înseamnă. Nu e prima dată când am o accidentare, dar asta e cea mai gravă.



Recuperarea decurge bine. O iau pas cu pas, pentru că este foarte detaliată, să spun așa. Trebuie să respect niște pași, ca să ajung să mă antrenez cum trebuie.



E neplăcut, mai ales că eram într-un moment bun. Marcasem, era totul foarte bine pentru mine. Nu mi-a fost ușor, te lovește dintr-odată și trebuie să treci de la o fază la alta foarte repede. Sunt multe exerciții și multe ore pe care le pui în această recuperare”, a spus Denis Ciobotariu.

