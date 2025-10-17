”Câinii” primesc duminică seară, de la ora 20:30, vizita giuleștenilor pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ultimul duel dintre Dinamo și Rapid s-a încheiat 0-0, în returul play-off-ului Superligii în stagiunea precedentă. Giuleștenii erau atunci conduși de Marius Șumudică.



Marian Iancu, ferm înainte de Dinamo - Rapid: ”Așa vor fi ambele echipe avantajate”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, consideră că un egal ar avantaja ambele echipe, care sunt angrenate în lupta pentru titlu. ”Câinii” se află pe locul patru cu 23 de puncte, în timp ce giuleștenii sunt pe doi cu 25 de puncte.



”Meciul de esență tare al etapei rămâne Dinamo - Rapid. 'Câinii', dacă pierd, se rup de plutonul podiumul, Rapid dacă pierde rămâne cam pe acolo, dar intră pe tobogan. Urmează un program care-i poate strivi.



Un egal avantajează ambele echipe”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



După 12 etape, echipa pregătită de Costel Gâlcă a înregistrat șapte victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și o singură înfrângere.



De cealaltă parte, trupa din Ștefan cel Mare a câștigat șase meciuri, a remizat în cinci și a pierdut un singur duel.



Cum arată clasamentul Superligii României

