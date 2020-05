"Am vorbit cu unul din fratii Becali sa ma ajute!" Ce a facut Andreea Esca cand a trebuit sa ii ia interviu lui Gica Hagi! Dezvaluiri fabuloase a celebrei prezentatoare de stiri de la PRO TV

Andreea Esca a povestit prin ce momente dificile a trecut in momentul in care a trebuit sa ii ia un interviu lui Gica Hagi.

Celebra prezentatoare de la stirile PRO TV, Andreea Esca, a povestit prin ce momente dificile a trecut in 2001, cand trebuia sa ii ia un interviu lui Gica Hagi. "Regele" fotbalului romanesc si-a marcat retragerea din cariera de jucator printr-un eveniment grandios in data de 24 aprilie 2001. Evenimentul s-a numit "Gala Hagi" si a fost transmis de PRO TV, iar Andreea Esca a fost trimisa ca reporter atunci.

"La gala meciului de retragere al lui Gica Hagi a fost aproape imposibil sa ii iau un interviu. Dar tocmai asta ma motiveaza mai tare. Am sunat peste tot, am vorbit cu unul din fratii Becali sa ma ajute, era deja o hartuire. Intr-un final am reusit. Prima stire in jurnal trebuia sa fie de pe teren. Hagi nu venea la cadru si eu innebuneam.

Asta e prima amintire care imi vine in minte de Gica Hagi. Mi s-a pus un nod in stomac si aveam emootii cand a trebuit sa ii iau interviu la Hagi. In cele din urma, am reusit sa ajung la el. Trebuia sa intram in emisie, eram primul moment din jurnalul de stiri. Ca de obicei, dupa moment, esti fericit ca ti-a iesit, nu mai conteaza chinurile prin care ai trecut", a declarat Andreea Esca, la PRO X.