Dan Nistor și Alex Chipciu, așteptați să semneze: "Suntem în discuții avansate"

Dan Nistor și Alex Chipciu, așteptați să semneze: Suntem &icirc;n discuții avansate Superliga
Dan Nistor (37 de ani) și Alexandru Chipciu (36 de ani), veteranii Universității Cluj, sunt așteptați să își prelungească înțelegerile cu formația din Ardeal.

Dan Nistor, U Cluj, Alexandru Chipciu, Radu Constantea
După un sezon istoric care a adus o calificare în cupele europene a Universității Cluj, Nistor și Chipciu au rămas oameni de bază și în actuala stagiune, atât cu Ioan Ovidiu Sabău, cât și cu Cristiano Bergodi pe bancă.

Dan Nistor și Alexandru Chipciu, ofertați de U Cluj pentru încă un sezon

Deși Nistor și Chipciu vor împlini 38, respectiv 37 de ani, în luna mai, ambii au fost ofertați de U Cluj. Președintele Radu Constantea a dezvăluit că celor doi li s-a propus prelungirea contractelor cu încă un sezon, până în 2027.

"Suntem în discuții avansate de a prelungi încă un sezon. Contractele lor expiră în 2026, dar deja am inițiat discuții, iar ele sunt avansate pentru o prelungire pe încă un sezon", a spus Radu Constantea, la Fanatik.

  • 17 meciuri a strâns Chipciu în acest sezon din Superliga, toate ca titular. A ratat o singură partidă, chiar ultima, contra Universității Craiova (0-0), din cauza cumulului de cartonașe galbene.
  • 15 meciuri, 3 goluri și 4 pase decisive a reușit Nistor la U Cluj în stagiunea curentă. Mijlocașul a fost desemnat cel mai bun jucător al echipei în luna noiembrie.

Dan Nistor, pe cale să bată recordul istoric al lui Ionel Dănciulescu

Dan Nistor, fost jucător la Pandurii Târgu-Jiu, Dinamo, CFR Cluj sau Universitatea Craiova, ar putea deveni încă din acest sezon fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate în Superliga României.

În prezent, Nistor ocupă locul secund în ierarhia all-time, cu 496 de partide. Lider este Ionel Dănciulescu (515 meciuri).

Cum arată clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe în Superliga României

  • 1. Ionel Dănciulescu - 515 meciuri
  • 2. Dan Nistor - 496 de meciuri
  • 3. Costică Ștefănescu - 490 de meciuri
  • 4. Florea Ispir - 485 meciuri
  • 5. Laszlo Boloni - 484 meciuri
