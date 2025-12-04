Dan Nistor și Alex Chipciu, așteptați să semneze: "Suntem în discuții avansate"

După un sezon istoric care a adus o calificare în cupele europene a Universității Cluj, Nistor și Chipciu au rămas oameni de bază și în actuala stagiune, atât cu Ioan Ovidiu Sabău, cât și cu Cristiano Bergodi pe bancă.

Dan Nistor și Alexandru Chipciu, ofertați de U Cluj pentru încă un sezon



Deși Nistor și Chipciu vor împlini 38, respectiv 37 de ani, în luna mai, ambii au fost ofertați de U Cluj. Președintele Radu Constantea a dezvăluit că celor doi li s-a propus prelungirea contractelor cu încă un sezon, până în 2027.



"Suntem în discuții avansate de a prelungi încă un sezon. Contractele lor expiră în 2026, dar deja am inițiat discuții, iar ele sunt avansate pentru o prelungire pe încă un sezon", a spus Radu Constantea, la Fanatik.

