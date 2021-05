Adrian Porumboiu, investitor la Rapid?! "Imi place echipa si am toata simpatia pentru ei!"

Fostul patron de la FC Vaslui nu s-a mai implicat in fotbal dupa desfiintarea echipei moldovene.

Unul dintre cei mai bogati oameni care au investit in fotbalul romanesc in ultimii 20 de ani, Adrian Porumboiu a preferat sa stea departe dupa ce echipa pe care a sustinut-o, FC Vaslui, a disparut de pe harta fotbalului romanesc din cauza problemelor financiare. Totusi, fostul arbitru isi anunta simpatia pentru Rapid, proaspat revenita in Liga 1, dar anunta ca nu se pune problema sa devina investitor al giulestenilor, cel putin pentru momentul actual.

"La Vaslui este exclus sa ma mai intorc. FC Vaslui nu trebuia sa dispara, putea intra poate in insolventa, a disparut din ambitia unui om. Ma bate gandul sa merg la meciurile Rapidului, in calitate de suporter insa. Imi place aceasta echipa, am o relatie speciala cu proprietarul clubului si am toata simpatia pentru cei de acolo.



Am voie sa am aceasta simpatie si sa o exprim public. Asta nu inseamna insa ca ma duc investitor acolo, de la o anumita varsta te multumesti si cu simpatia. Am discutat, Victor Angelescu are interesul lui, are o mare putere financiara si este unul dintre cei mai adevarati patroni din Romania, nu din astia care doar arunca cifre.

Are un buget bine conturat, o potenta financiara care ii va permite Rapidului sa se bata la primele locuri inca din primul an, chiar daca el e modest si spune ca este prematur. Nu are rost sa ma bag eu. Nu pot sa ii spun ce antrenor sa puna, in ciuda faptului ca vorbim destul de des. Am fost iute la manie in materie de antrenori", a spus Adrian Porumboiu, la realitateasportiva.net.