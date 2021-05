"Tradare" la nivel inalt pentru "caini"?! "E un loc de munca si nu pot spune ca n-ar fi ok sa joc intr-un anumit loc"

Dinamovistii nu au parte de liniste nici in perioada de vacanta.

Dupa ce a reusit sa patrunda in echipa in aceasta iarna, dupa plecarile lui Rene Hinojo si Tomas Mejias, Mihai Esanu a devenit om de baza pentru poarta dinamovstiilor, fiind apreciat pentru evolutiile sale, in ciuda faptului ca a comis si anumite gafe, puse pe seama lipsei de experienta de la nivelul primei ligi.

Crescut la Dinamo, fotbalistul a iesit in fata cu o declaratie extrem de ciudata, spunand ca nu ar zice nu niciunei rivale, in ciuda faptului ca este fan al echipei din Stefan cel Mare de mic. Suporterii dinamovisti nu vor fi foarte incantati de spusele jucatorului, fiind cunoscuta rivalitatea foarte mare care exista intre anumite echipe din Romania, iar faptul ca un fotbalist crescut in curtea lui Dinamo nu ar zice nu unei eventuale "tradari" ii va pune pe ganduri pe fani.

"Sunt dinamovist de mic, dar nu mi se pare tocmai profesionist sa spui ca n-ar fi OK sa joci intr-un anumit loc. E un loc de munca si e aiurea sa spui ca n-ar fi OK sa joci la o anumita echipa”, a declarat Mihai Esanu, la Digisport.