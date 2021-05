FCU Craiova are concurenta serioasa pentru semnatura lui Gicu Grozav! Oferta "de playoff" pe care o are fostul international

Gicu Grozav este in prezent liber de contract dupa despartirea de maghiarii de la Diosgyor.

Cu 8 goluri in 29 de prezente in campionatul Ungariei, Gicu Grozav a fost apreciat in tara vecina, avand oferte de a continua acolo. MTK Budapesta il vrea pe fostul international roman si e pregatita sa-i ofere un salariu de 10.000 de euro lunar, care poate ajunge cu tot cu bonusuri pana la 14.000 de euro, anunta playsport.

FCU Craiova, proaspat promovata in Liga 1, a reusit sa-l convinga pe Adrian Mutu sa preia banca tehnica a echipei, iar pentru asta Adrian Mititelu Jr. i-a promis fostului selectioner U21 ca ii va aduce mai multe fotbalisti experimentati cu care sa poata ataca playoff-ul inca din primul sezon. Pe langa Raul Albentosa, despre care s-a vorbit in ultimele zile, Mutu il vrea si pe Gicu Grozav, insa ramane de vazut daca oferta oltenilor se va putea apropia de cea din campionatul Ungariei.

Cu 29 de partide pentru reprezentativa Romaniei si 5 goluri marcate, fostul jucator al lui Dinamo ar parea tentat sa ramana in Ungaria, dar totusi nimic nu poate fi sigur in perioada de transferuri, oltenii fiind o echipa cu ambitii mari pentru sezonul urmator. Acestia ar putea sa-i prezinte o oferta si un proiect pe care Grozav sa-l considere superior celor din tara vecina si sa aleaga sa revina in Liga 1.