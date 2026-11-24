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Louis Munteanu este, fără doar și poate, unul dintre vârfurile generației sale. După ce a confirmat atât la Farul, cât și la CFR Cluj, atacantul a prins un transfer important în MLS.

Aflat la Liga a 3-a, fratele lui Louis Munteanu nu s-a ferit de cuvinte

D.C. United a plătit nu mai puțin de 6 milioane de euro, în mercato de iarnă 2026, pentru serviciile lui Louis Munteanu. În primul sezon în MLS, atacantul român a înscris 6 goluri și a livrat trei pase decisive în 21 de partide.

Cum stagiunea din campionatul american a ajuns la final, Louis Munteanu a profitat de timpul liber și a revenit în România. Este bine cunoscut faptul că familia are un rol important în viața jucătorului, astfel că acesta nu a ratat partida fratelui său.

Rareș Munteanu (19 ani) evoluează în prezent la CSM Vaslui, în Liga a 3-a. În ultima etapă, fratele mai mic al atacantului s-a deplasat la Bacău, pentru duelul cu Aerostar.

Cu Louis Munteanu aflat în tribune, CSM Vaslui s-a impus la limită, scor 1-0, cimentându-și astfel primul loc în ierarhie, cu 33 de puncte.

La finalul duelului, Rareș Munteanu a mărturisit că susținerea lui Louis este foarte importantă și că în perioada următoare acesta va asista la mai multe meciuri, în condițiile în care sezonul din MLS a ajuns la final.

Fratele atacantului de națională a transmis că nu simte presiunea numelui, ba mai mult, și-a permis și o glumă, declarând că „lumea spune că e mai talentat decât Louis”.

„(n.r. - Louis a fost la meci) E cea mai importantă susținere. Mă bucur să sunt alături de mine. O să vină meci de meci (n.r. - Louis), a venit acum acasă.

Eu nu zic că e o presiune. Vreau să îmi fac treaba de la meci la meci, sunt un băiat matur. Mă bucur că mi se spune uneori că sunt mai talentat decât el”, a declarat Rareș Munteanu, într-un interviu pentru Live Sport România.