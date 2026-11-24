Arbitrul german Matthias Jollenbeck va conduce meciul dintre Universitatea Craiova şi Brighton, care va avea loc joi, de la ora 19:45 (ora României), pe stadionul echipei engleze, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Conference League.

Jollenbeck este de profesie medic ortoped - el apare drept ”Dr. Matthias Jollenbeck” inclusiv în documentele oficiale!

Matthias Jollenbeck va conduce în premieră un meci al unei echipe românești

Matthias Jollenbeck, care va arbitra în premieră o echipă din România, conform Agerpres, va fi ajutat de arbitrii asistenţi Robert Kempter şi Dominik Schaal, în vreme ce al patrulea oficial va fi Tobias Reichel.

Arbitru video a fost delegat Sascha Stegemann, iar arbitru asistent video a fost nominalizată Katrin Rafalski.

Observator UEFA pentru arbitri a fost desemnat suedezul Markus Stroembergsson, iar delegat UEFA va fi letonul Maksims Krivunecs.

Ambele echipe au câte 7 puncte după trei etape, însă Brighton ocupă locul 5 (golaveraj +5), iar Universitatea se află pe 8 (+4).