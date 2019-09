Mititelu construieste "Mini Oblemenco". Primele imagini cu noul stadion din Craiova! FOTO

Adrian Mititelu isi construieste propriul stadion dupa ce a fost exliat de pe Oblemenco.

Mititelu investeste in continuare in fotbal si vrea sa revina pe prima scena cu FCU Craiova 1948, echipa aflata in liga a treia. El a prezentat planurile pentru noua arena, una care seamana destul de mult cu noul Oblemenco, insa la o scara mai mica.



PROIECTUL NOII ARENE "FCU" !

Stadionul va avea o capacitate cuprinsa intre 12.500 si 13.000 de locuri, gazon incalzit, nocturna de 2200 de lucsi plus toate dotarile ultramoderne solicitate de forurile fotbalistice internationale. De asemenea arena va detine o suprafata generoasa de spatii comerciale, alimentatie publica si zona de agrement. Realmente, zona va fi una de exceptie.Locatia stadionului va fi in orasul Craiova, pe Calea Severinului. Lucrarile efective se vor realiza in perioada Martie 2020 - Mai 2021. In prezent se realizeaza lucrari premergatoare in paralel cu documentatile specifice in vederea obtinerii avizelor si autorizatilor necesare. Lucrarea va fi executata in regie proprie si in colaboarare cu societatea CETATEA BANILOR CONSTRUCT ! De asemenea, numele stadionului este provizoriu.



