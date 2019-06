Anuntul facut de Curtea de Apel Bucuresti in procesul lui Adrian Mititelu cu Federatia! Verdictul final a venit la 8 ani de la dezafiliere

Mititelu a pierdut procesul cu FRF.

FRF a castigat definitiv procesul cu Adrian Mititelu dupa dezafilierea Fotbal Club U Craiova S.A. in iulie 2011, proces in care se solicitau daune de 300 de milioane de euro. Astazi, Curtea de Apel Bucuresti a oferit verdictul final.



"Dupa 8 ani de litigii, pretentiile Fotbal Club U Craiova S.A., sustinute pe calea unei suite intregi de demersuri procesuale, sunt dovedite in mod irevocabil ca neintemeiate.



Federatia Româna de Fotbal isi exprima inca o data adeziunea fata de principiul legalitatii ca fundament al oricaror demersuri pe care le intreprinde in activitatea sa.



In cadrul tuturor acestor procese, apararile FRF au fost asigurate de societatea de avocatura “Tuca Zbarcea & Asociatii” – prin avocat Dan Cristea, si de Adrian Stangaciu, Managerul Departamentului Juridic al FRF" a scris Federatia pe site-ul oficial.