Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Sancționată cu 94 de puncte din cauza datoriilor, iar ulterior exclusă de FRF din toate competițiile, FC U Craiova s-a despărțit în această vară de cei mai importanți jucători din lot: Vladislav Blănuță a fost vândut la Dinamo Kiev pentru două milioane de euro, iar Juan Bauza a fost împrumutat la Atletico Nacional, în Columbia.

Juan Bauza, spre un transfer definitiv în Columbia



Atletico Nacional are și opțiunea unui transfer definitiv în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro, iar informațiile din America de Sud arată că gruparea din Columbia este tot mai tentată să o activeze.



"Juan Bauza performează la un nivel remarcabil", au scris recent columbienii de la El Deportivo. Mijlocașul argentinian a reușit un gol și trei pase decisive în primele sale 13 partide, iar în campionat a reușit să se impună printre titulari.



În plus, Bauza, ajuns la 29 de ani, a recunoscut într-un interviu acordat în Argentina că și-ar dori să fie transferat definitiv de Atletico Nacional.



"De obicei sunt o persoană realistă și gândesc pe termen scurt, dar mi-aș dori foarte mult să fiu cumpărat definitiv și să joc la Atletico Nacional pentru o perioadă lungă", a spus Bauza, potrivit TyC Sports.



La Atletico Nacional, Bauza are numeroși colegi cu nume în fotbalul internațional: portarul David Ospina (fost la Arsenal și Napoli), mijlocașul Matheus Uribe (fost la Porto), decarul Edwin Cardona (convocat constant la naționala Columbiei) sau atacantul Alfredo Morelos (fost la Rangers).