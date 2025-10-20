Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro! Fotbal intern
FC U Craiova a fost exclusă din toate competițiile în septembrie, însă Adrian Mititelu ar putea primi și o veste excelentă în viitorul apropiat.

Sancționată cu 94 de puncte din cauza datoriilor, iar ulterior exclusă de FRF din toate competițiile, FC U Craiova s-a despărțit în această vară de cei mai importanți jucători din lot: Vladislav Blănuță a fost vândut la Dinamo Kiev pentru două milioane de euro, iar Juan Bauza a fost împrumutat la Atletico Nacional, în Columbia.

Juan Bauza, spre un transfer definitiv în Columbia

Atletico Nacional are și opțiunea unui transfer definitiv în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro, iar informațiile din America de Sud arată că gruparea din Columbia este tot mai tentată să o activeze.

"Juan Bauza performează la un nivel remarcabil", au scris recent columbienii de la El Deportivo. Mijlocașul argentinian a reușit un gol și trei pase decisive în primele sale 13 partide, iar în campionat a reușit să se impună printre titulari.

În plus, Bauza, ajuns la 29 de ani, a recunoscut într-un interviu acordat în Argentina că și-ar dori să fie transferat definitiv de Atletico Nacional.

"De obicei sunt o persoană realistă și gândesc pe termen scurt, dar mi-aș dori foarte mult să fiu cumpărat definitiv și să joc la Atletico Nacional pentru o perioadă lungă", a spus Bauza, potrivit TyC Sports.

La Atletico Nacional, Bauza are numeroși colegi cu nume în fotbalul internațional: portarul David Ospina (fost la Arsenal și Napoli), mijlocașul Matheus Uribe (fost la Porto), decarul Edwin Cardona (convocat constant la naționala Columbiei) sau atacantul Alfredo Morelos (fost la Rangers).

Bauza, o achiziție excelentă a lui FC U Craiova

FC U Craiova ar obține un profit uriaș de pe urma lui Juan Bauza. În 2021, oltenii l-au împrumutat de la FK Csikszereda pentru 50.000 de euro, iar ulterior au plătit încă 150.000 de euro pentru transferul definitiv.

Bauza se află la al doilea împrumut. FC U Craiova l-a cedat temporat și în stagiunea trecută, la FC Baniyas, pentru 500.000 de euro, însă gruparea din Emiratele Arabe Unite nu a activat clauza de transfer definitiv.

