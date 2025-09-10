Adrian Mititelu a distrus, într-un final, echipa pe care a patronat-o și de care și-a bătut joc, în mod constant.

Mai întâi, a fost retrogradarea din Superliga românească pe fondul unor decizii tehnico-tactice șocante, deși lotul oltenilor nu era nicidecum de subsolul clasamentului. La vremea respectivă, cuplul Adrian Mititelu – Adrian Mititelu jr a preluat modelul bolnăvicios lansat de Gigi Becali la FCSB, a decis tot la echipă, inclusiv alcătuirea primului 11, iar rezultatul a fost o catastrofă: Craiova picat în „B“, la capătul sezonului 2023-2024.

Craiova, exclusă din toate competițiile din cauza datoriilor

În stagiunea precedentă, Craiova lui Mititelu a ajuns în play-out, dar a „driblat“ retrogradarea în „C“ pe linie sportivă. Degeaba însă! Oltenii tot în eșalonul al treilea au ajuns, întrucât patronul s-a încăpăţânat să nu plătească datoriile. Pe fondul acestei situații, Craiova a primit și o sancțiune colosală: penalizare de 94 de puncte!

A fost, practic, începutul sfârșitului pentru formația patronată de Adrian Mititelu. Care, în această seară, a primit verdictul crunt: exclusă din toate competițiile, potrivit Federației Române de Fotbal.

„În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA“, a transmis FRF.

Reacția lui Mititelu, furibundă

După ce a aflat acest verdict, Adrian Mititelu s-a dezlănțuit, în stilul său caracteristic. În dialog cu ProSport, omul de afaceri a „tunat și a fulgerat“.

„E o decizie care nu are nicio valoare juridică. E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii. Deci, nu am nicio emoție pe termen mediu și lung. Este o chestiune de timp până când justiția își va face treabă, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe federație și o folosește după bunul plac. Decizia nu e definitivă, urmează să o atacăm. Asta nu înseamnă că nu vom mai juca în Liga 3. Decizia e supusă căilor de atac. Mâine vom face, la instanța de judecată, o acțiune și, săptâmna viitoare, vom cere suspendarea ei. Din câte am înțeles de la avocat, pentru cauze de urgențe, justiția funcționează. După decizia CJUE, deciziie federațiilor sportive nu mai sunt definitive. În concluzie, acea excludere nu este încă o excludere, ea poate fi. Nu spun că peste o lună nu poate fi. Dar, la ora actuală, echipa este încă în competiție“, a spus Mititelu.

