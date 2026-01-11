Extrema dreaptă a punctat spectaculos în prima repriză, punând capăt unei perioade îndelungate fără reușită.



Adus în Ștefan cel Mare pe finalul perioadei de transferuri din vară de la Brighton U21, într-o mutare care a costat clubul 400.000 de euro, Mazilu a avut nevoie de timp și răbdare pentru a se impune. Astăzi însă, fotbalistul cotat la 800.000 de euro a arătat exact calitatea pentru care a fost transferat.



Torpilă din marginea careului



Partida de verificare a început perfect pentru trupa lui Zeljko Kopic. După ce Cătălin Cîrjan a deschis scorul rapid, în minutul 10, a venit rândul lui Mazilu să iasă la rampă și să dubleze avantajul. În minutul 24, titularizat în banda dreaptă, acesta a primit o pasă excelentă de la același Cîrjan.



Internaționalul român nu a ezitat și a expediat o „rachetă” cu piciorul stâng de la marginea careului mare. Mingea a lovit violent bara transversală și a intrat în plasă, lăsându-l fără replică pe portarul formației asiatice. O execuție imparabilă care confirmă talentul jucătorului crescut la malul mării.



Până la acest joc, Mazilu bifase doar cinci apariții oficiale pentru alb-roșii (patru în Superligă și una în Cupă), fără să marcheze sau să contribuie decisiv, startul său de sezon fiind fragmentat de probleme medicale.



659 de zile trecuseră de la ultimul său gol într-un meci, reușit pe 23 martie 2024, într-o confruntare România U19 - Germania U19.