Blănuță a avut parte de câteva luni foarte complicate la Kiev. Pe lângă realizările puține de pe teren - doar un gol în 10 meciuri (303 minute), atacantul s-a aflat în mijlocul unui scandal după ce a distribuit pe rețelele sociale mai multe postări pro-ruse.

Igor Surkis: "Așteptăm răspunsul FIFA referitor la Blănuță"



Dinamo Kiev ar fi acum dispusă să se despartă de Blănuță, însă numai dacă FIFA îi va permite atacantului român să joace la un al treilea club în acest sezon.



Regulamentele internaționale le permit fotbaliștilor să evolueze la cel mult două cluburi într-un sezon. Înainte de plecarea la Dinamo Kiev, Blănuță a jucat într-un meci din Liga 3 pentru FC U Craiova, club care ulterior a fost exclus din competiție.



Igor Surkis, președintele lui Dinamo Kiev, spune că s-a adresat celor de la FIFA și așteaptă un răspuns în acest sens.



"Așteptăm să vedem dacă Blănuță poate juca pentru un alt club în acest sezon. FIFA trebuie să ne răspundă. Dacă vor exista oferte reale, iar jucătorul va primi permisiunea de a evolua acolo, îl vom vinde", a spus Igor Surkis, potrivit UKR Football.

Igor Surkis: "Nu am primit nimic de la Dinamo"



Recent, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo București, a anunțat că a făcut o ofertă scrisă pentru Blănuță, dar, la fel ca gruparea din Kiev, așteaptă să vadă dacă atacantul ar putea avea drept de joc.



Întrebat dacă este reală varianta Dinamo București pentru Blănuță, Igor Surkis a răspuns: "Până acum nu am primit nimic".

