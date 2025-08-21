Adrian Ilie, fostul mare atacant al naționalei, a analizat situația de la FCSB înaintea manșei tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League și a tras un semnal de alarmă cu privire la jocul inconstant al vicecampioanei, dar și la calitatea adversarului.



Fostul internațional consideră că, deși FCSB dă semne de revenire, lipsa de constanță din campionat ar putea fi o problemă în duelul decisiv pentru grupele europene. FCSB vine după un meci dramatic în Superligă, 2-2 cu Rapid, în care a condus cu 2-0, dar a fost egalată în prelungiri.



"Ca joc, nu au început bine campionatul, în afară de meciul cu CFR-ul pe care l-au câștigat, nu au avut o constanță în joc, dar cred că încet-încet se apropie, având în vedere cupele europene și forma lor pe care au avut-o în sezonul trecut", a spus Adrian Ilie, la PRO TV (SPORT.RO).



Un adversar cu un stil incomod



"Cobra" a subliniat că echipele românești au avut mereu dificultăți în fața formațiilor cu un stil de joc britanic și crede că Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției, nu trebuie subestimată, chiar dacă nu este un nume la fel de sonor ca granzii Celtic sau Rangers.



"Scoțienii au un joc incomod, pentru că mereu ne-am lovit de un joc care e... Ei au calitate și au demonstrat că se pot bate de la egal la egal", a adăugat Ilie.



Partida dintre Aberdeen și FCSB, contând pentru prima manșă a play-off-ului Europa League, este programată joi seară, de la ora 21:45, și va fi transmisă în direct și exclusiv pe VOYO. Returul se va disputa o săptămână mai târziu, la București.

