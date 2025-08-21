Rămas liber de contract în această vară și fără echipă la final de august, Ianis este presat de timp, în condițiile în care marile campionate ale Europei au început deja.



Într-o intervenție la PRO TV (SPORT.RO), "Cobra" a subliniat că internaționalul român va trebui să ia urgent o decizie în privința viitorului său. "El ar trebui să își facă griji, pentru că au început campionatele. El are oferte, dar nu în campionatele unde ar vrea el să meargă", a spus Adrian Ilie.



Fostul atacant i-a propus lui Hagi și o destinație care l-ar putea relansa și l-ar readuce în prim-planul echipei naționale: Bundesliga. "Eu sper să găsească o soluție. Poate în campionatul Germaniei să fie mai simplu. Atunci, cu siguranță, va deveni din nou un jucător important la echipa națională", a adăugat Ilie.



Pretenții de 1 milion de euro și o pistă controversată



Până în momentul de față, discuțiile cele mai avansate le-a purtat cu Legia Varșovia, unde era dorit de fostul selecționer Edi Iordănescu, însă mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare considerate prea mari de polonezi: un salariu de 1 milion de euro pe an.



În prezent, potrivit presei internaționale, Hagi se află în negocieri avansate cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului. Jurnaliștii polonezi au catalogat această posibilă mutare drept una "controversată", notând că mijlocașul "nu renunță la pretențiile sale salariale mari".



Situația sportivă a lui Ianis este complicată și de o accidentare suferită în luna mai, care l-a făcut să rateze finalul de sezon. Lipsa jocurilor și a unei echipe l-au scos din calculele selecționerului Mircea Lucescu pentru acțiunile naționalei din luna septembrie, amicalul cu Canada și meciul cu Cipru din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

