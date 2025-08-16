Fostul internațional Adrian Ilie consideră că Turcia și Arabia Saudită nu sunt cele mai bune opțiuni și îl sfătuiește să aleagă un club unde să joace constant.

Adrian Ilie îl sfătuiește pe Ianis Hagi: „Eu nu m-aș duce în Arabia”

Ianis s-a antrenat în această vară la Farul Constanța și a refuzat o ofertă de la Legia Varșovia, considerând că nu i se potrivesc condițiile financiare.

În schimb, Fatih Karagumruk, echipă din Istanbul revenită în SuperLig, i-a propus un salariu de un milion de euro pe sezon.

”Este vorba tot despre Borussia Monchengladbach. De acolo a plecat toată situația. Deocamdată nu se știe exact, e foarte târziu, toate echipele și-au făcut loturile. Eu știu cum gândesc antrenorii afară, nu sunt ca la noi, să se gândească pe ultima sută de metri.

Acolo își pregătesc lotul cu două-trei luni înainte de noul campionat. Echipele și-au făcut loturile, dar cine știe, poate are cineva o accidentare și să aibă nevoie de un nou jucător. Este foarte greu să ajungă la Borussia Monchengladbach, știu cum gândesc echipele în Germania. Ei își fac echipele înainte, își știu loturile cu două-trei luni înainte.

Are ceva vorbe acum, are și oferte din alte părți. Mai are oferte din Arabia Saudită și din Turcia. Eu nu m-aș duce în Arabia, dar m-aș duce undeva unde să joc, pentru că peste tot încep campionatele”, a spus Adrian Ilie la fanatik.ro.

De-a lungul carierei, Ianis Hagi a evoluat pentru Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk și Deportivo Alavés. Cota sa de piață este de 1,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

