Ianis Hagi merită un studiu de caz! Pentru că ne demonstrează că, în România, avem tendința de a ne „umfla“ jucătorii, făcând o supraevaluare șocantă în cazul multora dintre ei. După care realitatea ne dă o „palmă usturătoare“ și ne readuce cu picioarele pe pământ.

Eșecul lui Florinel Coman în fotbalul din Qatar, debutul dezolant al lui Dennis Man la PSV Eindhoven și actuala „telenovelă“ cu Ianis Hagi în prim-plan sunt toate niște exemple concrete din care reiese că fotbalul românesc are foarte multe „vedete de carton“.

Victor Angelescu: „Ce echipă bună îl putea lua pe Ianis Hagi?!“

În aceste context, faptul că Ianis Hagi (26 de ani) a stat 3 luni pe tușă, ca într-un final să fie aproape de a semna cu Alanyaspor, o echipă mediocră din Turcia, e încă un episod care ne arată în ce „ligă“ joacă, de fapt, ai noștri.

Întrebat la Prima Sport despre acest iminent transfer al lui Ianis, Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a avut un moment de sinceritate și a admis că, la ce a arătat în ultimii ani, fiul lui Gheorghe Hagi nici nu putea ajunge la o formație mult superioară, așa cum au „visat“ unii.

„Nu înţelegeţi greşit, doamne fereşte, dar ce echipă mult mai bună l-ar fi putut lua pe Ianis, în acest moment? La pretenţiile lui (n.r. – financiare), e normal să ajungă la Alanyaspor. Ianis a fost lovit și de accidentări. A avut o perioadă bună la Rangers, dar apoi a venit accidentarea (n.r. – din ianuarie 2022, când a stat pe tușă un an). Peste tot unde a jucat bine, a fost urmărit de ghinion“, a spus Victor Angelescu.

În acest moment, Ianis Hagi a ajuns într-o situație care arată decăderea lui, după cum sport.ro a subliniat aici.

