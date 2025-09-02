Florinel Coman (27 de ani) e al doilea jucător român de nivel înalt, după Ianis Hagi, care a trăit o mare dezamăgire fotbalistică, în această vară.

Explicația e simplă: după revenirea de la Cagliari, unde a fost împrumutat din ianuarie până în iunie, Coman a sperat să „evadeze“ din Qatar, de această dată definitiv, pentru a reveni în fotbalul european. Din păcate pentru Florinel, nu s-a întâmplat acest lucru, iar asta exclusiv din vina sa, după cum sport.ro a arătat aici.

Problema și mai mare a lui Coman a fost că nici la Al-Gharafa n-a rupt gura târgului. A fost chiar zero, în perioada de pregătire, iar decontul l-a primit, odată cu startul sezonului. Primele două partide ale arabilor le-a ratat din cauza unei accidentări, iar în al treilea meci a rămas pe banca de rezerve.

Coman, titular în echipa rezervelor

În acest context, revenirea lui Florinel Coman, în echipa de start a celor de la Al-Gharafa, a entuziasmat microbiștii din țară. Mai ales că, după cum sport.ro a arătat aici, fostul star al FCSB-ului a și avut un impact asupra rezultatului de aseară.

Problema e că reapariția lui Coman, în partida cu Al-Sadd de ieri, nu e tocmai un semn bun. Din contră! Mijlocașul român a fost titularizat de antrenorul Pedro Martins într-o partidă din cupă. Vorbim despre o competiție secundară pentru Al-Gharafa, în noua campanie, în care formația din Doha va pune accentul pe campionat și pe participarea în Liga Campionilor Asiei. Așadar, cupa e ultima competiție care contează pentru Al-Gharafa, iar aici vor primi minute, în principiu, jucătorii care nu vor fi folosiți, în campionat și în Liga Campionilor. Printre care și Florinel Coman!

Această situație reiese și mai bine, când analizăm echipa de start a celor de la Al-Gharafa, în meciul de ieri cu Al-Sadd (3-3). Aici, singurii străini din afara Asiei pe care s-a bazat Pedro Martins au fost Coman, uruguayanul Diaz și spaniolul Djalo. Ce au în comun cei trei? Au evoluat puțin spre deloc, în primele trei etape din campionat.

În schimb, titularii străini din afara Asiei, folosiți în partidele din Qatar Stars League, Gunnarsson, Sassi, Joselu, Brahimi, Holgate și Sano, nici n-au fost incluși în lot, în meciul de aseară, fiind menajați pentru confruntările care urmează în întrecerea internă și în Ligă.

În aceste condiții, rămâne de văzut dacă prestația lui Coman de aseară l-a ajutat să-și depășească statutul de jucător de umplutură, la Al-Gharafa.

