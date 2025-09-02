Liber de contract din iulie, după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi este și în prezent fără echipă, la început de septembrie. În ultimele luni, pentru semnătura internaționalului român a insistat Edi Iordănescu, fostul selecționer al naționalei, acum la Legia Varșovia.

Edi Iordănescu: "Ianis Hagi a refuzat Legia. Mi-a spus că așteaptă top 5 campionate"



Iordănescu dezvăluie că a avut două discuții telefonice cu Ianis, însă jucătorul a refuzat un transfer în Polonia, transmițând că vizează o mutare într-un campionat din primele 5 ale Europei.

Reprezentanții lui Ianis Hagi s-ar fi răzgândit ulterior, însă Edi Iordănescu spune că pretențiile financiare ale jucătorului era cu mult peste posibilitățile Legiei Varșovia.



"Înainte să plec în cantonamentul din Austria, am vorbit cu Ianis și a spus că așteaptă top 5 campionate, că acolo își dorește. I-am înțeles dorința, eu nu judec pe nimeni și nu mă bag în alegerile nimănui. I-am spus că mai revin peste două săptămâni. Am făcut-o în cantonamentul din Austria, dar el a păstrat aceeași linie. Mi-a spus că merge în altă parte. Mi-a mulțumit și mi-a spus că i-ar fi plăcut să lucrăm din nou împreună, dar că are alte planuri. Nu poate să fie o colaborare decât dacă e dorință din ambele părți



Ulterior, niște intermediari m-au apelat în numele lui. Mi-au spus că ar lua în calcul să vină, dar așteptările lui financiare erau mult peste bugetul și posibilitățile Legiei și ale fotbalului polonez.



Dacă aș fi făcut presiuni la nivel de conducere, nu cred că aș fi putut obține măcar ceva apropiat de ceea ce își dorea el. Dar, sincer, nici n-aș fi luat în calcul acest lucru pentru că ar fi fost vorba de un jucător român, iar în vestiar e un anumit plafon salarial. Dacă ar fi venit cineva cu un cu totul alt salariu și alte condiții, ar fi fost și pentru mine problematic.



Pauza mare a lui Ianis numai el o poate explica. El are nevoie să joace, de un mediu potrivit, de susținere, de încredere. E un jucător foarte talentat, care poate oferi mult fotbalului.



Dacă venea aici, dacă făcea pregătirea cu noi, aș fi făcut structura pentru el și cu siguranță ar fi fost un om important la Legia. Sunt sigur că ar fi jucat. Eu aș fi avut și răbdare cu el. Există o chimie între noi pentru că am performat la națională și ne leagă niște amintiri", a spus Edi Iordănescu, la Digisport.

Legia l-a transferat azi pe mijlocașul ofensiv Urbanski. Suma de transfer, peste 3 milioane de euro

Legia Varșovia a anunțat, marți, că l-a transferat definitiv pe Kacper Urbanski, un mijlocaș ofensiv polonez în vârstă de 20 de ani, care în ultimele patru sezoane a fost legitimat la Bologna.



Urbanski a semnat un contract pe trei sezoane cu Legia, iar TVP Sport scrie că este vorba de un transfer record pentru formația din capitala Varșoviei. Suma de transfer ar depăși 3 milioane de euro, iar Bologna ar fi păstrat 30% dintr-un viitor transfer.



Urbanski, cotat în prezent de Transfermarkt la 6 milioane de euro, a fost cumpărat de Bologna în 2021, de la Lechia Gdansk, pentru 750.000 de euro. A strâns 39 de meciuri pentru clubul din Serie A, iar în a doua parte a stagiunii trecute a evoluat sub formă de împrumut la Monza.



Noul jucător al lui Edi Iordănescu, care va împlini în această lună vârsta de 21 de ani, are deja 11 meciuri la naționala Poloniei, alături de care a evoluat inclusiv la EURO 2024.



"Transferul lui Kacper Urbanski la Legia Varșovia este o surpriză uriașă. Mijlocașul a fost revelația Poloniei la EURO 2024, apoi a jucat pentru Bologna în Champions League. La un moment dat, părea că se îndreaptă către cluburi și mai mari, însă următoarele luni au fost dificile pentru el. A fost împrumutat la Monza, o mutare care nu l-a ajutat să se dezvolte", a scris TVP Sport.

Urbanski o va putea ajuta pe Legia Varșovia și în Conference League. Echipa lui Iordănescu se va duela în faza principală cu Samspunspor, Șahtior Donețk, NK Celje, Sparta Praga, FC Noah și Lincoln Red Imps.

