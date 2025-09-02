Ianis Hagi traversează al doilea punct critic al carierei sale de fotbalist. Pe primul l-a trăit, în ianuarie 2022, când a suferit o accidentare gravă, care a necesitat o operație la genunchi și o perioadă de refecare de peste un an. Al doilea a apărut acum, după despărțirea de Rangers.

În mod cert, nimeni n-ar fi crezut că fiul lui Gheorghe Hagi (60 de ani) va ajunge la trei luni de „șomaj“ deja. Mai ales că, din postura de fotbalist liber, opțiunile sale ar fi trebuit să fie mult mai multe. Din păcate pentru el, o grămadă din „ofertele“ pe care le-a avut s-au dovedit a fi niște invenții ale presei. Cazul Genoa, despre care sport.ro a scris aici, reflectă această realitate tristă.

Ianis Hagi, în negocieri cu Alanyaspor

În ultima săptămână, s-a zvonit că Hagi jr e în vizorul celor de la Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului din ultimele două sezonane. La ce echipe au rămas în cursă pentru semnătura românului, varianta Maccabi ar fi fost chiar bună, peste așteptări. Nici ea nu s-a concretizat însă!

În aceste condiții, la ora actuală, sunt două formații care rămân în negocieri cu Ianis Hagi. Ambele mediocre!

Dacă despre Fatih Karagümrük, nou-promovată în Superliga turcă se știa deja, de aseară a apărut și varianta Alanyaspor. Despre ea a scris jurnalistul turc, Burak Özdemir. Acesta a anunțat că Ianis e în negocieri cu gruparea care a încheiat sezonul trecut pe locul 12 din 19, iar acum e pe 9, având 4 puncte după trei meciuri.

Indiferent de numele echipei cu care va semna, în următoarele ore, Ianis Hagi a pierdut deja enorm din cauza faptului că stă pe tușă de trei luni. Sport.ro a evidențiat aici o situație cu care fiul lui Hagi nu s-a mai confruntat de doi ani și jumătate.

