Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, salută mutarea lui Ianis Hagi (26 de ani) în campionatul Turciei, la Alanyaspor, și consideră că mijlocașul a luat decizia corectă după o vară agitată, în care s-a aflat în postura de jucător liber de contract.



Șeful de la Casa Fotbalului a transmis că se bucură pentru alegerea făcută de internaționalul român cu 47 de selecții, mai ales că acesta va fi coleg cu un alt tricolor de perspectivă, Umit Akdag.



"Dacă e confirmat, mă bucur foarte mult. În felul acesta vom avea doi jucători pe care îi vom urmări la Alanyaspor. Scouterii noştri vor avea o misiune mai uşoară", a spus, zâmbind, președintele FRF.



"Un idol, un erou în Turcia"



Burleanu a ținut să amintească de impactul uriaș pe care numele Hagi îl are și astăzi în Turcia, grație performanțelor legendare ale tatălui său, Gheorghe Hagi.



"E un campionat foarte puternic, un campionat în care tatăl lui a făcut o mega-performanţă. În continuare e un idol, un erou în Turcia, chiar dacă au trecut atâţia ani. Şi chiar mă bucur", a punctat acesta.



Totodată, șeful fotbalului românesc a ținut să sublinieze presiunea uriașă care apasă pe un jucător fără angajament, explicând de ce perioada recentă nu a fost deloc simplă pentru mijlocaș.



"Cred că a fost şi într-o situaţie dificilă. De ce? Pentru că, pe de-o parte ţi se pare simplu că eşti liber de contract. Când ajungi în această postură, toată responsabilitatea pică pe umerii tăi. Până atunci e clubul care decide în ce direcţie o iei. Cred că din acest punct de vedere, nu a avut o misiune uşoară în această vară, dar mă bucur că a luat această decizie, astfel încât în octombrie să îl avem pregătit pentru echipa naţională", a încheiat Răzvan Burleanu.

