PSV Eindhoven a suferit o înfrângere șocantă pe teren propriu, 0-2 cu Telstar, un rezultat care a stârnit furia fanilor. Internaționalul român Dennis Man, transferat în această vară la PSV, a fost integralist, dar a avut o prestație ștearsă, fiind aspru criticat de un suporter al echipei.



Într-o analiză publicată de PSV Inside, un fan pe nume Amer Biscevic și-a exprimat frustrarea față de "înfrângerea de amatori" și a evaluat prestația jucătorilor. Man, pentru care PSV a plătit 10 milioane de euro Parmei pe 12 august 2025, a fost una dintre țintele principale ale suporterului.



"O catastrofă totală"



Suporterul nu a avut milă de noile achiziții, considerând că evoluția echipei a fost o "catastrofă totală". Despre jucătorul român, acesta a avut o remarcă tăioasă: "În cealaltă parte, Dennis Man a fost complet rătăcit". Criticile au vizat și alți jucători, precum Ismael Saibari, Ruben van Bommel sau Sergiño Dest, dar și pe antrenorul Peter Bosz, căruia i s-a reproșat lipsa de reacție tactică după primirea golurilor.



Dennis Man se află la începutul aventurii sale în Olanda. El a bifat până acum două apariții în campionatul Eredivisie pentru PSV, fără să înregistreze vreun gol sau vreo pasă decisivă. Fanul și-a încheiat analiza arătându-se îngrijorat de viitoarele meciuri ale echipei din Champions League, unde "nu este loc de amatorism".

