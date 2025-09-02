Ianis Hagi (26 de ani) este cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate. Mijlocașul ofensiv și-a încheiat contractul cu Rangers Glasgow la sfârșitul lui iunie, iar de atunci este în căutarea unei noi echipe.



În această vară, fiul ”Regelui” a negociat cu Legia Varșovia, club pe care-l antrenează în clipa de față fostul selecționer al României, Edward Iordănescu. Negocierile au picat în momentul în care Ianis a cerut mult prea mulți bani.



Ianis Hagi putea ajunge la Elche, nou-promovata din La Liga



Trecut pe la Deportivo Alaves sub formă de împrumut în sezonul 2023/24, Ianis Hagi putea reveni în primul eșalon al Spaniei în această vară, dar nu s-a înțeles cu Elche tot legat de aspectul financiar.



Echipa la care au jucat Florin Andone și Cristi Săpunaru a promovat în prima ligă și se situează în acest moment pe poziția a șaptea în La Liga cu cinci puncte, după două rezultate de egalitate și o victorie.



Ianis Hagi și-a dorit 1,5 milioane de euro la semnătură și cel puțin un milion de euro pe an. Pe lângă Elche, Ianis Hagi a mai ratat în această vară și transferuri la Fiorentina, Borussia Monchengladbach, Genoa sau Legia din cauza salariului cerut.



Mai mult, fiul lui Gică Hagi a pierdut și convocarea la națională. Selecționerul Mircea Lucescu l-a lăsat acasă pe Ianis pentru ”dubla” din luna septembrie: amicalul cu Canada și meciul cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Reacția lui Ioan Andone



Ioan Andone consideră că Ianis s-ar fi potrivit la Elche și că ar fi fost o oportunitate uriașă pentru fotbalist să dovedească în campionatul Spaniei



”Cred că pentru Ianis era extraordinar (n.r. să se înțeleagă cu Elche). Cred că se potrivea. Era pentru el o oportunitate să dovedească în campionatul Spaniei că are valoare”, a spus Ioan Andone pentru Pro TV și Sport.ro.

