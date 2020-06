ULTIMA ORA | Modificari IMPORTANTE pentru noua arena din Ghencea! In afara de fotbal, stadionul e pregatit sa gazduiasca inca un sport

Stadionul Steaua va fi finalizat in toamna acestui an, moment in care se va monta si gazonul.

Noua arena din Ghencea va fi pregatita pentru a gazdui si meciuri de rugby. Desi initial se credea ca stadionul va fi facut exclusiv pentru meciurile de fotbal, acesta va suferi cateva modificari.

Potrivit Gazetei, s-au stabilit deja zonele unde vor fi plasate buturile si va fi omologat complet pentru jocurile de rugby.

Echipa de rugby CSA Steaua Bucuresti va putea sa evolueze pe Ghencea, alaturi de echipa nationala si oricare alta echipa isi va dori acest lucru.

Mai mult, potrivit sursei citate, sub una dintre peluzele stadionului se va construi si un hotel, cu peste 30 de camere in care sportivii vor putea sta in cantonament.

In zona respectiva va fi amplasata si o sala de forta.

