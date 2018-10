A MURIT ILIE BALACI | Gica Hagi, marcat de moartea fostului mare jucator: "Unul dintre cei mai mari EVER! Eu as fi amanat meciul de diseara"

Gica Hagi a ramas si el marcat de disparitia prematura a lui Ilie Balaci. Fostul mare international s-a stins in aceasta dimineata, la doar 62 de ani.

Gica Hagi a vorbit despre moartea lui Ilie Balaci, elogiindu-l pe fostul mare international. Hagi spune ca "Balaci a fost unul dintre cei mai mari fotbalisti ever".

Gica Hagi este de parere ca meciul dintre Craiova si FCSB ar fi trebuit amanat, dar spune ca trebuie respectata dorinta finala a familiei, care a transmis ca e mai bine ca partida sa se dispute.

"Ilie Balaci a fost un jucator elegant, un mijlocas complet si cu minge, si fara minge. Alergarea lui, modul in care se imbraca, cum se comporta pe gazon si in afara lui, totul il facea special. Era foarte frumos, un jucator complet, unul dintre cei mai mari din Romania. Ever!", a spus Hagi la Digi.



"Voia sa intre pe teren si sa fie cel mai bun, se citea in ochii lui bucuria de a juca fotbal. Mi-a placut cum statea tricoul pe el. A avut mereu o eleganta, dar si o personalitate deosebita. Pacat, unii muncim, ne zbatem, ne suparam, trebuie sa realizam ca intr-o secunda poti sa nu mai fii. Pleci asa de repede...", a mai spus Hagi.

Gica Hagi a spus ca "daca era dupa el, ar fi amanat meciul de diseara".

"Dar daca asta a fost dorinta familiei, trebuie sa o respectam", a spus el, vis-a-vis de decizia familiei de a sustine disputarea partidei dintre Craiova si FCSB.