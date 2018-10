A MURIT ILIE BALACI | Marturisirea cutremuratoare a Lorenei, fiica lui Ilie Balaci: "Tata spunea ca va muri tanar. Aseara era bine, am vorbit cu el"

Lorena Trica, una dintre cele doua fiice ale lui Ilie Balaci, a vorbit despre moartea fulgeratoare a "Minunii Blonde".

"Nu stiu, asa a vrut Dumnezeu, a vrut sa-l ia repede. Nu va pot spune nimic, aseara era bine. Asa a vrut, sa-l ia tanar. Eu sunt socata, nu stiu ce sa spun, nu am cuvinte. Va multumesc ca ati venit, as vrea sa-i pastram memoria frumoasa, stiti foarte bine ca toata viata mea, pana la 40 de ani, nu am vrut decat sa-i tin numele viu si sa fie mandru de noi, de mine si de sora mea.

Nu prea stiu ce sa mai zic, pur si simplu cred ca i-a cedat inima.

Aseara am vorbit, i-am spus ca cel mic urma sa joace la echipa de U17. El joaca la ora asta, este la Slobozia si joaca. I-am spus.

Am avut multe bucurii vara asta. Cel mic a fost luat la nationala, cel mare a intrat la facultate, la Teatru. Nimic nu a prevestit aceasta tragedie.

Nu avea probleme de sanatate. Eu cred in Dumnezeu si stiu ca El l-a vrut acolo sus.

Lui tata ii era frica de moarte, spunea ca el va muri tanar. Tot timpul ne-a spus asta, ii spunea si mamei. Ii spunea ca ar prefera sa moara inaintea mamei, ca nu s-ar putea descurca fara ea", a spus Lorena, fiica lui Ilie Balaci.