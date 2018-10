ULTIMA ORA | Detalii noi despre moartea subita a lui Ilie Balaci: o reactie alergica i-ar fi provocat AVC-ul. Familia a cerut autopsia

Ilie Balaci, "Minunea Blonda" a fotbalului romanesc, a incetat din viata subit, la doar 62 de ani, cutremurand o tara intreaga.

Ilie Balaci a incetat din viata in aceasta dimineata. Vestea a produs un soc in sanul familiei, dar si in lumea fotbalului, in conditiile in care Ilie Balaci nu suferea de vreo afectiune grava.

Potrivit primelor informatii, Ilie Balaci a incetat din viata in urma unui accident vascular cerebral.

Ziarul de Craiova, citand surse apropiate familiei, scrie acum ca totul ar fi plecat de la o reactie alergica pe care fostul mare fotbalist a avut-o.

Sursa citata noteaza ca Balaci a suferit o alergie puternica si nu a mai putut respira. El a suferit apoi un infarct, iar inima sa a incetat sa mai bata.

Ziarul de Craiova mai scrie ca Ilie Balaci i-a cerut dimineata mamei sale un ceai cu lamaie, pentru ca se simtea rau. Femeia s-a dus sa il pregateasca, dar cand s-a intors, l-a gasit pe Ilie Balaci cazut, aproape fara respiratie.

Primul om ajuns la fata locului a fost un vecin, care este si medic. Ulterior a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanta Dolj, care nu a reusit sa il intubeze si a solicitat un echipaj SMURD cu medic.

Cele doua echipe de interventie s-au chinuit minute bune sa il salveze pe Ilie Balaci, dar au constatat decesul dupa o ora si jumatate in care au efectuat manevre de resuscitare.

Familia lui Ilie Balaci a solicitat o autopsie.