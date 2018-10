Ilie Balaci a murit cu gandul la fotbal: voia sa mearga diseara la Craiova - FCSB! Moment de reculegere in minutul 8, un stadion arhiplin isi va lua adio de la Minunea Blonda

Craiova - FCSB se joaca in memoria marelui Ilie Balaci, care a incetat astazi din viata, la 62 de ani.

Ilie Balaci a murit cu gandul la fotbal. Venise in Craiova tocmai pentru a merge diseara la meciul asteptat de toata Oltenia, cu FCSB, dar s-a stins din viata azi-dimineata, in locuinta mamei sale, in urma unui atac cerebral.

In cinstea lui, meciul din aceasta seara va fi oprit in minutul 8, pentru un moment de reculegere. 8 este numarul pe care l-a purtat "Minunea Blonda" in Craiova-Maxima.

CITESTE SI: Momente sfasietoare: Balaci i-a cerut mamei sale un ceai cu lamaie pentru ca ii era rau! Ultimele fotografii cu "Minunea blonda"

Chiar daca nu a mai activat de multi ani in Liga I, Balaci ramasese un apropiat al fotbalului romanesc.

Ultimul meci la care a asistat a fost Romania - Serbia, duminica trecuta.