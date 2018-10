"La nunta mea, mi-a facut cadou O CASA! Avea un suflet mare!" Stoican, socat de moartea lui Ilie Balaci

Fotbalul romanesc plange astazi moartea lui Ilie Balaci

Flavius Stoican, antrenorul lui Poli Iasi, a avut o relatie speciala cu Ilie Balaci.

Balaci a fost nasul lui de cununie si omul care i-a botezat fata.

"A avut un suflet urias. Cadoul sau de nunta pentru noi a fost o casa. A fost prima noastra casa. Va dati seama ce suflet imens avea."



"Imi e foarte greu sa imi gasesc cuvintele. Pentru mine va ramane unul dintre cei mai importanti oameni de pe acest pamant."

"Imi amintesc ca atunci cand castigam un meci ne strangea pe toti si mergeam la petrecere, in cadru organizat. Numai sa ne simtim bine. Voia ca si in afara terenului sa fim o familie. Toate acestea m-au ajutat si ma ajuta si acum in ceea ce vreau eu sa fac ca antrenor. In timpul liber era foarte apropiat de noi, iar in timpul meciurilor isi dorea sa jucam ca el. Dar era imposibil. A fost cel mai mare fotbalist roman, alaturi de Hagi si Dobrin."

"Ca om a fost, este si va ramane nasul familiei mele. Mi-a botezat fetita, fiica mea poarta numele fetei lui, pentru familia mea este o pierdere imensa. Ca antrenor, faptul ca la 14 ani m-a debutat in fotbal a contat enorm si il voi respecta toata viata mea, chiar daca el este acum acolo sus si ne vegheaza pe fiecare. A fost si trist in multe momente, pentru faptul ca noi, cei din generatia pe care ne-a antrenat, nu ne ridicam la nivelul lui. Si asta pentru ca nu aveam cum. El a fost mult prea mare si era greu sa jucam ca el", a spus Stoican in ProSport.