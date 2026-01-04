A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!

FCSB a avut o stagiune sub așteptări, dar ultimele rezultate din campionat îi fac pe suporterii echipei bucureștene să spere că au șanse să încheie sezonul regulat în primele șase.
„Roș-albaștrii” au încheiat anul 2025 cu victoria 2-1 din derby-ul cu Rapid și vor avea o luptă complicată pentru o poziție în play-off.
Edward Neamțu a semnat cu Farul după ce a plecat de la FCSB
Edward Neamțu (16 ani) este unul dintre jucătorii importanți ai echipei de tineret de la FCSB, dar se pare că a ales să meargă la Farul, conform anunțului făcut de Spelersmedia.
Fundașul dreapta a semnat un contract valabil pe trei ani cu echipa lui Gică Hagi.
FCSB pleacă în cantonament! Ce amical a pregătit campioana și când a fost programat
Vineri, 9 ianuarie, FCSB o va întâlni pe Beșiktaș într-un joc de pregătire programat de la ora 16:00 a României.
”Campionii României se vor deplasa duminică, 4 ianuarie, în Turcia, acolo unde vor efectua un stagiu de pregătire.
Roș-albaștrii se vor antrena la Gloria Sports Arena până pe 15 ianuarie, când este programată revenirea în țară, pentru partida cu FC Argeș.
Elevii lui Elias Charalambous au programată și o partidă amicală, pe 9 ianuarie (16:00 ora României), împotriva celor de la Beșiktaș, la Gloria Sports Arena”, a scris FCSB pe rețelele social media.
Lotul cu care FCSB a plecat în cantonament
Vali Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Lukas Zima, Andre Duarte, Juri Cisotti, Ștefan Târnovanu, Grahovac, Mihai Toma, Alexandru Stoian, David Popa, Denis Alibec, Dennis Politic, Dăncuș, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Risto Radunovic, David Miculescu, Tavi Popescu, Matei Popa, Luca Ciobanu, Darius Olaru, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Mihai Popescu.