A lăsat-o pe FCSB pentru a semna cu altă echipă din Superliga!

FCSB a avut o stagiune sub așteptări, dar ultimele rezultate din campionat îi fac pe suporterii echipei bucureștene să spere că au șanse să încheie sezonul regulat în primele șase.

„Roș-albaștrii” au încheiat anul 2025 cu victoria 2-1 din derby-ul cu Rapid și vor avea o luptă complicată pentru o poziție în play-off.

Edward Neamțu a semnat cu Farul după ce a plecat de la FCSB

Edward Neamțu (16 ani) este unul dintre jucătorii importanți ai echipei de tineret de la FCSB, dar se pare că a ales să meargă la Farul, conform anunțului făcut de Spelersmedia.

Fundașul dreapta a semnat un contract valabil pe trei ani cu echipa lui Gică Hagi.