Bogdan Craiu este un fost portar de fotbal, care acum este un prețuit model de fashion și unul dintre cei mai apreciați actori de reclame din România. El are la activ peste 60 de defilări pentru cei mai importanți designeri vestimentari români, dar și peste 100 de reclame tv, pentru companii dintre cele mai variate. De asemenea, el a apărut și în serialul tv "Vlad" de la PRO TV, pentru care a fost solicitat, în faza inițială a castingului, să dea probe pentru rolul principal, primit ulterior de Adrian Nartea, fost voleibalist.

"La 14 ani, am câștigat titlul de 'Mister' la Balul Bobocilor din liceu. Dar au tras cei de la școală de mine, pentru că nu voiam să particip. Eram focusat pe fotbal, nu aveam treabă cu modelingul. Viața mea era fotbalul. Premiul pentru titlul de 'Mister' erau cursuri la o agenție de modeling. M-am dus în fiecare duminică la cursuri, timp de un an. Am luat diplomă și am învățat multe lucruri utile - cum să mergi pe podium, cum să pozezi, cum să te îmbraci, cum să îți aranjezi părul... A fost un curs foarte serios.

În Cipru, câștigam cam 1.800 de euro, cu tot cu prime. Erau bani pe vremea aia. La întoarcerea în România, prin 2009, aveam la Tunari un salariu de doar 1.500 de lei. Eram deja într-o relație serioasă cu viitoare mea soție, cu care eram de la 16 ani, dar nu îmi ajungeau banii. Am participat la un casting pentru o reclamă, cred că era ceva tot despre fotbal, pentru o bere românească.

La scurt timp, am avut și prima prezentare de modă, pentru Adina Buzatu. Așa am intrat în contact cu agențiile, am fost sunat pentru diverse castinguri. Menționam mereu că nu pot sta între anumite ore, pentru că am antrenament sau meci. Erau job-uri de două sau trei ore, eram foarte atent ca să nu-mi afecteze randamentul pe teren. Nu mergeam la chestii unde trebuia să stau noaptea și să vin obosit la antrenament. Cel mai mult mergeam în vacanțele de la fotbal, profitau și ei pentru că știau că nu sunt ocupat.

Vrea să aibă roluri principale în filme și să participe la 'Survivor'

Am filmat peste 100 de reclame și am avut peste 60 de defilări pe catwalk. Cea mai tare experiență a fost la o filmare în Bulgaria, cu Tomas Arana, un actor american care a apărut în filme mari, precum 'Gladiatorul', 'The Bodyguard' sau 'Batman'. A fost o experiență bună din punct de vedere profesional, dar și bine plătită, cred că am luat câteva mii de euro. Am avut un rol mai mic în serialul 'Vlad', pentru care directorul de casting mi-a cerut să dau probă și pentru rolul principal, unde mi-a spus că mă încadram în ce voiau ei. Am mai fost la alte castinguri. Am fost în cărți pentru unele filme sau seriale, dar nu am fost ales. Vreau să mă concentrez și pe partea de film, e un vis de-al meu să am un rol principal într-un film sau serial. Mă gândesc să fac cursuri de actorie, să fiu mai bine pregătit în acest domeniu.

Acum sunt ocupat cu reclamele tv, dar mi-ar plăcea să particip și la o emisiune cum e 'Survivor'. Îmi place tematica. Cu Alexandru Nedelcu am jucat împreună, suntem și prieteni, chiar am vorbit cu el înainte să plece pe insulă, iar cu Radu Itu sunt prieten bun, a jucat și el fotbal, dar de la modeling ne știm. Cred că a fost un dezavantaj faptul că am făcut modeling pentru cariera mea de sportiv. Când jucam fotbal, mereu veneau reproșuri, 'uite, ăla e model, ce îi trebuie lui fotbal?'. Cred că e o mentalitate greșită, pentru că mulți judecă fără să cunoască persoana respectivă. La unele echipe îmi spuneau antrenorii să nu mă mai duc la nicio prezentare, în loc să mă încurajeze, deși nici nu mă băgau să joc. Câteva luni am refuzat job-uri. Eram concentrat pe fotbal, dar nu conta pentru ei", a declarat Bogdan pentru Sport.ro.

În paralel cu fotbalul, are o firmă de optică medicală mobilă

Fostul fotbalist, are și altă activitate în afară de modeling. "După ce m-am lăsat de fotbal, am avut o încercare să mă fac antrenor. Am terminat facultatea de Educație Fizică și Sport. Am antrenat portarii la Școala de Fotbal 'Marius Lăcătuș', dar nu mi-a plăcut experiența. Am văzut că juniorii nu erau interesați de fotbal, degeaba le explicam și încercam să trag de ei. Când terminau antrenamentul, săreau imediat pe telefon. Generația mea venea cu 30 de minute sau cu o oră înainte de antrenament, cei mici veneau cu cinci minute înainte sau la fix. Eu sunt și băiat mai bun, ca antrenor trebuie să fii mai dur.

Nu m-am rupt total de fotbal, poate pe viitor mi se va oferi ocazia să fiu conducător de club, poate la Rapid sau la Tunari, cluburile mele de suflet. Sunt căsătorit cu Adelina și am doi copii, Ayan și Sophia. Sunt și antreprenor, am o firmă de optică mobilă, mă deplasez la locul de muncă sau acasă ca să fac ochelari clienților. Am făcut doi ani de cursuri de optician-optometrist și cred că mă avantajează că vin din modeling și fashion, clienții apreciază că le recomand ochelarii care li se potrivesc. Am clienți dintre vedete, dintre politicieni, dintre oameni de afaceri, pandemia m-a ajutat să mă extind, acum vreau să deschid și un magazin fix", a precizat acesta.

Fost junior la Dinamo și Rapid, concediat de Șumudică la Rocar

Craiu a făcut junioratul la Dinamo și Rapid, el chiar antrenându-se cu echipa de seniori a giuleștenilor, în sezonul în care s-a câștigat ultimul titlu de campioană. "La Dinamo am jucat până la 14 ani, apoi am plecat la Rapid, unde am fost și la tineret, și la echipa secundă. La Rapid, m-am antrenat și cu echipa de seniori, în sezonul în care au luat campionatul, cu Mircea Rednic antrenor. Erau Dolha, Curcă, Dossey, care jucau, iar eu doar mă antrenam.

După Rapid, a urmat Rocar, în Liga 3, unde m-a luat Florin Motroc. Am jucat acolo aproape un an de zile, până a venit Șumudică și m-a dat afară. Am avut un amical, mi-a promis că rămân titular tot restul sezonului, dacă apăr bine în acel meci, iar peste o săptămână m-a dat afară, fără niciun motiv. Șumudică e un antrenor bun, din punct de vedere sportiv, dar nu vreau să spun prea multe despre caracterul lui. Apoi, m-am dus la Victoria, în Liga 4, împrumutat de Rapid, de care încă aparțineam, ca să prin meciuri", povestește fostul fotbalist.

Colegii din Spania i-au plătit chiria și a jucat doi ani în Cipru

Ulterior, Craiu a ajuns în Spania, la o echipă din Catalunia, fiind propus de un prieten, care juca rugby acolo. "Am dat probe la o echipă de Liga 3, la Santboia, într-un orășel la 5 km de Barcelona. Am stat aproape 6 luni de zile, dar era mai greu, pentru că aveam nevoie de viză. M-am descurcat bine la probe, dar era greu cu actele pentru că România nu era încă în UE. M-au trimis la echipa de amatori, unde am jucat cu un acord al Rapidului. Din punct de vedere sportiv a fost o experiență frumoasă, dar, la un moment dat, nu mai aveam pe unde să dorm. Au strâns băieții de la echipă bani și mi-au plătit chiria o perioadă, până mi-a oferit clubul un salariu. Până să expiere viza, mi-au zis 'Bogdan, te vrem, dar trebuie să-ți facem actele, să vedem cum reușim'. Am venit acasă și așa a rămas, nu au mai dat niciun semn de viață.

După Spania, am jucat trei luni la Prosport, în Liga 4, ca să am activitate. Rămăsesem în relații bune cu Vali Ștefan, după ce dădusem o probă la o echipă de Liga 3 din Galați. Am mers la echipa lui din Cipru, în Liga 3, la Adonis Idaliou, unde am rămas doi ani. A fost cea mai frumoasă experiență din cariera mea. În primul an, am jucat 80% din meciuri și am ratat promovarea în ultimele etape, după ce terminasem turul pe primul loc. Eu aveam sub 22 de ani și ei aveau nevoie de jucători tineri, apoi am fost în probe la Ermis Aradippou, care promovase în prima ligă și unde juca Bogdan Andone. Am apărat bine în trei amicale și mi-au zis, 'Bogdan, te vrem, ne vedem peste o săptămână ca să semnăm contractul!".

Patronul de la ei era foarte bogat, umbla cu gărzi înarmate și cu trei Hammer-uri, ca să nu se știe în care este. Am ajuns la sediu, erau bodyguarzi ca în filme, cu armele în mână. M-au pus într-un birou cu managerul echipei, cu contractul în față, și îmi zic 'Bogdane, așteptăm un răspuns de la un brazilian, dacă acceptă el, cade oferta pentru tine'. Contractul era în față, soția mă aștepta în mașină, dar patronul era în alt birou și s-a înțeles cu brazilianul. Dacă aveam impresarul potrivit, semnam contractul. Și-au cerut scuze și m-au trimis la AEK Larnaca, care retrogradase în Liga 2, dar deja aveau locurile pentru străini ocupate și nu am mai semnat, deși m-am antrenat vreo zece zile cu ei", și-a povestit acesta aventurile în străinătate.

Hagi a fost interesat de el, dar s-a lăsat de fotbal, după ce a acuzat arbitrii că au viciat rezultatul

S-a întors în România, la CS Tunari, în Liga 3, și a fost adversarul Viitorului Constanța, la primul sezon al constănțenilor în fotbalul românesc. "A fost un sezon bun, am terminat în prima parte a campionatului, în primul sezon al Viitorului lui Gică Hagi în Liga 3, având semne de la Viitorul că sunt interesați de mine. Ăsta ar fi mott-o-ul carierei mele 'Suntem interesați de tine!'. După sezonul acela, am fost în probe la Farul, dar nu m-au oprit, și m-am dus la Juventus Colentina, în Liga 2. Am debutat la Juventus, într-un 1-1 contra lui Hagi. Etapa următoare, în minutul 90 cu Botoșani, m-am accidentat grav, mi-am rupt degetul cu tot cu tendon. Am stat vreo trei luni și am fost tras pe linie moartă. M-au mai folosit doar cu Ceahlăul, care era pe primul loc, am pierdut cu 3-1 și m-au lăsat din nou în afara lotului. Am apărat patru meciuri la Juventus, în acel sezon.

M-am întors la Tunari, unde am făcut cel mai bun sezon din carieră, am fost declarat jucătorul anului. Am plecat un tur la Afumați, dar nu am înțeles de ce m-au luat, pentru că am jucat doar într-un meci de Cupă, cu Tulcea. De acolo, am plecat la Metaloglobus, m-a adus Adi Matei la Liga 3 și apoi a fost antrenor Leo Strizu. Am stat un an și jumătate. Făceam rocadă cu Nede de la 'Survivor' (n.r.- Alexandru Nedelcu, fost fotbalist), am terminat de două ori pe locul trei. Aici cred că am avut cel mai sufletist patron din România, pe Imad Kassas. Ulterior, m-am întors la Tunari, pentru a treia oară.

Aici mi-am încheiat cariera. Am apărat cu Domnești și a ieșit un mare scandal, a fost ultimul meci. A fost un meci mega-ciudat, mega-dubios. Noi eram pe locul doi, veneam după o serie de zece meciuri fără înfrângere, iar ei erau pe ultimul sau penultimul loc. Arbitrii au fluierat totul în favoarea adversarilor și după meci, de nervi, am declarat că au arbitrat de parcă au jucat la pariuri. A fost o greșeală, am fost imatur, pentru că m-au suspendat zece etape. I-am strigat arbitrului diverse chestii, dar nu am sărit să îl bat, cum au zis. Mi-am cerut scuze, au rămas doar patru etape de suspendare și 5.000 de lei amendă, dar Tunariul mi-a reziliat contractul. Am avut o carieră de 12 ani la seniori. La Liga 2 și 3 sunt terenuri proaste, nu prea se dau salariile, mulți se mulțumeau cu un grătar după meci, cu un salariu minim. Cred că 60-70% din cluburi nu impun o disciplină severă, în afară de Liga 1 nu e foarte mult profesionalism. Ajunsesem la limita răbdării", a conchis Craiu.

Text - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro

Foto - Gabriel Chirea / Facebook, cont personal