Doi actori de la Hollywood au făcut cinste cu 365 de băuturi fanilor unei echipe din Marea Britanie!

Cei doi cunoscuți actori au plătit în avans 365 de băuturi gin tonic pentru fanii lui Wrexham AFC, la un pub de lângă stadionul Racecourse Ground.

Cei doi au făcut cinste fanilor, la un an de la preluarea clubului galez

Reynolds și McElhenney au preluat clubul din Țara Galilor în urmă cu un an și le-au făcut cinste suporterilor pentru a aniversa primele 365 de zile de când sunt patroni ai echipei din National League, liga a cincea engleză. Reynold a anunțat pe contul personal de Twitter că au fost puși în apropierea arenei mai mulți fluturași cu bilete în josul pagini care pot fi rupte șli prezentate la bar. "Știu că un cadou de hârtie se oferă în mod tradițional la aniversarea primului an de căsnicie", a scris acesta.

În februarie 2021, actorii au preluat clubul de la Wrexham Supporters’ Trust și au investit imediat 2 milioane de lire sterline, pentru a stinge datorii mai vechi ale societății sportive. De asemenea, alături de ei au venit sponsori puternici, precum rețeau de socializare TikTok sau site-ul de turism cu acoperire internațională Expedia. Expunerea mediatică adusă de cele două staruri de peste Ocean au adus și includerea echipei în jocul video FIFA.

Wrexham, cel mai vechi club profesionist din Țara Galilor

Wrexham Association Football Club a fost înființat în 1864, fiind cel mai vechi club din Țara Galilor și al doilea cel mai vechi club profesionist din lume, și evoluează pe Racecourse Ground, un stadion cu 10.771 locuri. Deși au jucat mai mult în ligile a treia și a patra din Anglia, "Dragonii" au câștigat de 23 de ori Welsh Cup, un record, și s-a calificat de nouă ori în cupele europene, ultima dată în 1995, când au fost eliminați de Petrolul Ploiești, în primul tur al Cupei Cupelor (0-0, 0-1).

Echipa galeză ocupă acum locul șapte în clasamentul ligii a cincea, fiind antrenată de Phil Parkinson, în timp ce vedetele lotului sunt Ollie Palmer (ex- Leyton Orient, Lincoln City, Wimbledon), Tom O'Connor (ex-Southampton), Ben Tozer (ex-Newcastle United) și Aaron Hayden (ex-Wolverhampton).

Reynolds e superstar la Hollywood, McElhenney e actor de seriale

Ryan Reynolds (45 ani) este născut la Vancouver, în Canada, a fost căsătorit cu Scarlett Johansson, Blake Lively este actuala sa soție și este cunoscut pentru roluri din filmele hollywoodiene "Green Lantern", "Blade: Trinity", "6 Underground", "Free Guy", "Deadpool", "The Proposal", "Red Notice" sau "The Hitman's Bodyguard". Starul a dezvoltat marca de gin Aviation American, pe care a vândut-o în august 2020 companiei Diageo, pentru 610 milioane de dolari. Rob McElhenney (44 ani) este născut la Philadephia, în SUA, este căsătorit cu actrița Kaitlin Olson și s-a făcut remarcat în rolurile din serialele "It's Always Sunny in Philadelphia" și "Mythic Quest".