'Spider-Man' și Mbappe, întâlnire de gradul 0! Actorul i-a spus francezului cu ce echipă să semneze. Reacția virală a atacantului

În cadrul ceremoniei, Lionel Messi a primit al șaptelea trofeu al carierei, însă în cursa pentru mult râvnitul trofeu s-au mai aflat și alte nume importante ale fotbalului. Robert Lewandowski a ieșit pe locul 2, după ce a obținut cu 33 de puncte mai puțin decât superstarul argentinian.

La gală au participat și Tom Holland, actorul care îl interpretează pe Peter Parker în Spider-Man, dar și colega sa, Zendaya. Tânărul actor a fost extrem de încântat să îi întâlnească pe marii fotbaliști ai lumii, iar reacția sa când l-a cunoscut pe Messi a devenit virală.

La câteva zile de la eveniment, Tom Holland a dezvăluit ce i-a spus lui Kylian Mbappe în momentul în care l-a întâlnit, explicând astfel și reacția fotbalistului în imaginile cu cei doi care au devenit rapid virale.

Actorul a mărturisit că i-a cerut atacantului de la Paris Saint-Germain să semneze cu echipa sa de suflet, Tottenham, moment în care Mbappe a izbucnit în râs.

„L-am întâlnit pe Mbappe, de fapt i-am spus lui Mbappe: 'Hei, sunt încântat de cunoștință', a fost chiar prietenos, iar eu i-am zis: 'Frate, trebuie să vii la Tottenham', el a început să râdă!”, a povestit tânărul actor.

Pe imagini se vede cum Mbappe îi răspunde în doar câteva cuvinte, râzând: „Imposibil! Asta este imposibil!”

Mbappe’s reaction to Tom Holland asking him to join Tottenham is the exact same reaction you’d expect if you asked Mbappe to fill in on your Sunday League team. Tough scene pic.twitter.com/b50dvqhh2T