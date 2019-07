Rapid se intareste masiv pentru promovare! A transferat un jucator crescut de AS MONACO! "Sunt fericit ca am venit aici" 

Rapid a mai facut un transfer.

Rapid a oficializat astazi cel de-al optulea transfer al verii. L-a adus pe atacantul francez Brighton Labeau (23 ani).

Labeau este un jucator crescut la juniorii lui AS Monaco, cu care a evoluat in 2014 in Youth League. In 2017 s-a transferat in prima liga din Franta, la Amiens, formatie pentru care a evoluat in doua meciuri. Acesta poate juca in partea stanga a atacului, dar si ca varf.

Labeau: "Sunt fericit ca am venit aici"



Brighton Labeau a declarat ca e fericit ca a venit la Rapid si a ramas impresionat de fanii rapidisti

"Sunt fericit ca am venit aici, domnul Manea mi-a spus numai lucruri frumoase despre Rapid, am urmarit cateva clipuri cu suporterii rapidisti si am ramas impresionat. Va fi o mare placere sa joc in fata lor si sunt sigur ca vom promova in prima liga", a spus Labeau pentru fcrapid.ro

250.000 de euro este cota lui Labeau, potrivit transfermarkt.com

In aceasta vara au mai semnat cu Rapid, Tudoran, Roskpf, Mallo, Lazar, Dodoi, Dulca si Jorza.