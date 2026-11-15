VIDEO EXCLUSIV A auzit suma cerută de Gigi Becali pe „perla” sa și a reacționat imediat: „E prea mare!”

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SPORT.RO
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Fostul selecționer al României îl readuce cu picioarele pe pământ pe Gigi Becali, patronul echipei FCSB.

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Ricardo PadurariuFCSBGigi Becali
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Gigi Becali speră să încaseze 50 de milioane de euro în schimbul lui Ricardo Pădurariu, însă Cristi Dulca (54 de ani), fostul selecționer al României U21 și al naționalei feminine, consideră că prețul fixat de patronul de la FCSB nu reflectă realitatea.

Fundașul stânga în vârstă de 19 ani s-a impus ca titular la FCSB în actuala stagiune, după ce în sezonul precedent a evoluat sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara. Evoluțiile sale l-au determinat pe finanțatorul roș-albaștrilor să îi stabilească o clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro.

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Cristi Dulca a reacționat după ce a auzit prețul cerut de Gigi Becali

Fostul antrenor de la U Cluj a urmărit evoluțiile tânărului apărător, inclusiv în partida pierdută de bucureșteni pe terenul ardelenilor, scor 0-1, pe 2 noiembrie. Tehnicianul a ținut să puncteze faptul că fotbalistul roș-albaștrilor are potențial, însă nu s-a ferit să spună că suma avansată de patronul clubului este exagerată.

„E un jucător de perspectivă, dar suma e prea mare”, a spus Cristi Dulca, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

Cotat la 700.000 de euro, Ricardo Pădurariu a adunat 16 meciuri în toate competițiile din sezonul 2026/2027 pentru FCSB, reușind să ofere o pasă decisivă în cele 14 apariții din Superliga. Internaționalul U21 a lipsit din lot la ultima etapă, când formația sa a cedat pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1.

FCSB ocupă în momentul de față locul opt în clasament, cu 21 de puncte, trei mai puține decât Farul Constanța, ocupanta ultimului loc ce duce în play-off.

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