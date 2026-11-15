Fundașul stânga în vârstă de 19 ani s-a impus ca titular la FCSB în actuala stagiune, după ce în sezonul precedent a evoluat sub formă de împrumut la Corvinul Hunedoara . Evoluțiile sale l-au determinat pe finanțatorul roș-albaștrilor să îi stabilească o clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro .

Gigi Becali speră să încaseze 50 de milioane de euro în schimbul lui Ricardo Pădurariu , însă Cristi Dulca (54 de ani), fostul selecționer al României U21 și al naționalei feminine, consideră că prețul fixat de patronul de la FCSB nu reflectă realitatea.

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Cristi Dulca a reacționat după ce a auzit prețul cerut de Gigi Becali

Fostul antrenor de la U Cluj a urmărit evoluțiile tânărului apărător, inclusiv în partida pierdută de bucureșteni pe terenul ardelenilor, scor 0-1, pe 2 noiembrie. Tehnicianul a ținut să puncteze faptul că fotbalistul roș-albaștrilor are potențial, însă nu s-a ferit să spună că suma avansată de patronul clubului este exagerată.

„E un jucător de perspectivă, dar suma e prea mare”, a spus Cristi Dulca, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

Cotat la 700.000 de euro, Ricardo Pădurariu a adunat 16 meciuri în toate competițiile din sezonul 2026/2027 pentru FCSB, reușind să ofere o pasă decisivă în cele 14 apariții din Superliga. Internaționalul U21 a lipsit din lot la ultima etapă, când formația sa a cedat pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1.

FCSB ocupă în momentul de față locul opt în clasament, cu 21 de puncte, trei mai puține decât Farul Constanța, ocupanta ultimului loc ce duce în play-off.