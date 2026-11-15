Dezastru pentru vecinii României: au căzut sub Zambia în clasamentul FIFA după încă o umilință: "Minimul istoric e aproape"

Participantă în Liga C din Nations League, Bulgaria nu mai are nicio șansă pentru a prinde măcar locul secund în grupă, care ar fi dus la barajul de promovare. Naționala condusă de interimarul Atanas Ribarski (41 de ani) vine după încă un eșec rușinos, la Plovdiv, 0-5 contra Islandei.
Bulgaria, aproape de un minim istoric: a ajuns pe locul 91 FIFA
Bulgarii mai au un singur meci de jucat, cu Estonia, luni, iar bilanțul este extrem de modest: trei înfrângeri, o remiză și o singură victorie. Islanda, cea care este pe cale să câștige grupa, a câștigat cu 3-0 pe teren propriu și 5-0 în deplasare.
După ultimul eșec, Bulgaria a coborât până pe locul 91 în clasamentul FIFA actualizat în timp real. "Minimul istoric e aproape", a scris publicația Palms Sport, care a amintit că cea mai slabă clasare a fost înregistrată în 2012 - poziția 96.
Bulgaria a ajuns să fie depășită în ierarhia mondială de națiuni precum Zambia, Benin, Siria, Uganda, Angola sau Noua Zeelandă.
Bulgarii vor avea o misiune infernală și în preliminariile EURO 2028
Duminică dimineață, delegația Bulgariei a plecat spre Tallinn pentru meciul cu Estonia. Niciun jucător nu a stat de vorbă cu presa la plecare, scrie BNT News. Ultimele declarații au fost făcute după eșecul umilitor cu Islanda, când interimarul Ribarski le-a prezentat scuzele suporterilor.
"O înfrângere grea. Singurul lucru pe care îl putem face este să ne cerem scuze suporterilor. Este inexplicabil. Am primit un gol din penalty, apoi a urmat un moment de neatenție la al doilea gol. Am discutat despre aceste situații. După aceea, a devenit foarte dificil. În repriza a doua, am vrut să revenim în meci și să arătăm altfel. Nu așa ar trebui să arate echipa. În multe zone ale terenului am pierdut duelurile, am pierdut mingea. Multe greșeli neforțate", a spus Ribarski.
Având în vedere că va rămâne în Liga C și după această ediție, Bulgaria este sigură că se va afla în urna a patra valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, ceea ce va face aproape imposibilă calificarea la turneul final.
De altfel, Bulgaria nu a mai participat la nicio ediție a Cupei Mondiale din 1998, iar ultima prezență la European datează din anul 2004.