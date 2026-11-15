Dezastru pentru vecinii României: au căzut sub Zambia în clasamentul FIFA după încă o umilință: "Minimul istoric e aproape"

Participantă în Liga C din Nations League, Bulgaria nu mai are nicio șansă pentru a prinde măcar locul secund în grupă, care ar fi dus la barajul de promovare. Naționala condusă de interimarul Atanas Ribarski (41 de ani) vine după încă un eșec rușinos, la Plovdiv, 0-5 contra Islandei.

Bulgaria, aproape de un minim istoric: a ajuns pe locul 91 FIFA

Bulgarii mai au un singur meci de jucat, cu Estonia, luni, iar bilanțul este extrem de modest: trei înfrângeri, o remiză și o singură victorie. Islanda, cea care este pe cale să câștige grupa, a câștigat cu 3-0 pe teren propriu și 5-0 în deplasare.

După ultimul eșec, Bulgaria a coborât până pe locul 91 în clasamentul FIFA actualizat în timp real. "Minimul istoric e aproape", a scris publicația Palms Sport, care a amintit că cea mai slabă clasare a fost înregistrată în 2012 - poziția 96.

Bulgaria a ajuns să fie depășită în ierarhia mondială de națiuni precum Zambia, Benin, Siria, Uganda, Angola sau Noua Zeelandă.