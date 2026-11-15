Ultimele două etape din Nations League se joacă sub semnul revanșei pentru România! Dacă odată cu victoria cu Polonia (2-1), ne-am îndeplinit misiunea pe jumătate, ștergând un pic coșmarul acelui 0-6 de la Varșovia, acum e cazul să ne atingem și al doilea obiectiv, în Bosnia.

Pe vremuri, această națională era una cu care ne îmbunătățeam golaverajul. Dovadă și faptul că, la prima întâlnire, în 2002, le-am dat un 3-0 sec, în deplasare. Se întâmpla în preliminariile Euro 2004. La vremea respectivă, am făcut 6 puncte din 6, câștigând și acasă: 2-0. Din păcate, începând cu 2011, pe fondul creșterii Bosniei și prăbușirii noastre, raporturile de forță s-au schimbat. Radical!

Astăzi, am ajuns să suferim de un veritabil complex de inferioritate în fața acestei reprezentative. Dar vestea bună e că, marți (ora 21:45), putem scăpa de acest complex, la Zenica, un oraș de la care avem numai amintiri neplăcute!

Bosnia ne-a bătut pe unde ne-a prins!

În ultimul nostru meci din faza grupelor Nations League, trebuie să batem Bosnia, nu doar ca să ne luăm revanșa, ci și pentru a putea spera la locul 3. Pentru că, în cazul unei victorii obținute de noi și un egal sau o înfrângere a Poloniei, acasă, cu Suedia, am trece în clasament peste naționala lui Lewandowski. Îndeplinirea acestui obiectiv echivalează cu rămânerea în Liga B a Națiunilor, fără să avem nevoie de vreun baraj.

Dar victoria cu Bosnia, la Zenica, ar fi binevenită și dintr-un alt motiv. Începând din 2011, am pierdut toate partidele disputate, în acest oraș. Trei la număr, după cum se poate vedea mai jos:

*26 martie 2011: Bosnia – România 2-1 (preliminarii Euro 2012)

*7 iunie 2022: Bosnia – România 1-0 (Nations League)

*15 noiembrie 2025: Bosnia – România 3-1 (preliminarii CM 2026)

Dincolo de acest șir de înfrângeri, pe care le-am suferit la Zenica, Bosnia se poate lăuda și cu o altă serie prin care ne dă fiori. Concret, această națională are trei victorii succesive împotriva tricolorilor:

*21 martie 2025: România – Bosnia 0-1 (preliminarii CM 2026)

*15 noiembrie 2025: Bosnia – România 3-1 (preliminarii CM 2026)

*28 septembrie 2026: România – Bosnia 2-4 (Nations League)

Pe fondul acestei situații, am ajuns să avem un bilanț negativ all-time împotriva bosniacilor. Din cele 9 dueluri de până acum, patru au fost câștigate de noi și cinci de ei. Ceea ce era de neconceput, acum mai bine de două decenii, când am întâlnit, în premieră, această reprezentativă afiliată la FIFA, la mijlocul anilor ’90.

Bosnia a pierdut ultimul meci acasă, acum un an

Ca să vedem de când datează ultimul eșec al bosniacilor pe teren propriu, trebuie să scormonim în arhivă. Până ajungem pe data de 9 septembrie 2025. Atunci, în preliminariile Mondialului din 2026, Bosnia a fost învinsă pe teren propriu, de Austria, scor 2-1. De atunci, în următoarele cinci jocuri disputate pe teren propriu, bosniacii au înregistrat două victorii și trei egaluri.