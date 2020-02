5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

Petrolul - Farul si Dinamo - Steaua, printre partidele de interes.

1. SCM GLORIA BUZAU - UNIVERSITATEA CLUJ

Liga 2 / duminica, 1 martie, 17.00 / Stadion “Gloria”, Buzau

Dupa un start excelent de sezon, gazdele s-au blocat inaintea pauzei de iarna pe locul 9 in ierarhia Ligii 2, in timp ce clujenii au experimentat si au transferat jucatori multi, dar ocupa momentan pozitia a 14-a, fiind mai aproape de locurile retrogradabile decat de cele care duc in Liga 1. Un egal nu ajuta pe nimeni, echipa lui Ilie Stan avand mare nevoie de o victorie pentru a nu pierde contactul cu plutonul fruntas, in timp ce Adrian Falub si-a intarit lotul in acest mercato si pleaca intr-o cursa de recuperare aproape imposibila.

2. CAMPIONII FC ARGES PITESTI - CS MIOVENI

Liga 2 / duminica, 1 martie, 13.30 / Stadion “Municipal - Nicolae Dobrin”, Pitesti

Derby-ul judetului Arges le gaseste pe cele doua echipe in varful clasamentului. CS Mioveni se afla pe locul secund, promovabil direct, cu 37 de puncte, cu 7 mai putine decat liderul UTA, in timp ce FC Arges se afla pe pozitia a 4-a, cu 34 de puncte. Ambele cluburi sunt bine echilibrate din punct de vedere financiar, au infrastructura buna si se anunta printre cluburile care vor avea un cuvant greu de spus in acest sezon. Daca FRF decide marirea numarului de echipe din Liga 1 la 16, atunci Argesul are mari sanse sa aiba doua echipa in editia viitoare a primei divizii.

3. VIITORUL PANDURII TG. JIU - PANDURII LIGNITUL TG. JIU

Liga 2 / sambata, 29 februarie, 11.00 / Stadion “Municipal - Tudor Vladimirescu”, Targu Jiu

Derby-ul orasului Tg. Jiu se va juca sub amenintarea epidemiei de coronavirus, in judetul Dolj fiind depistat primul caz cu imbolnavire si mai multe zeci de persoane se afla in carantina. Exista mari sanse ca autoritatile sa decida jucarea meciului cu portile inchise. Dincolo de pericolul medical, meciul este unul al orgoliilor, fanii si oficialii echipei lui Marian Condescu considerand ca fostul club AS Sirineasa / ACS Energeticianul are o intelegere cu autoritaile locale pentru a le fura numele, stadionul si locul in inimile microbistilor gorjeni. Gazdele se afla pe locul 11, iar oaspetii abia pe 19, diferenta de valoare dintre cele doua loturi fiind considerabila, dar orgoliile ar putea oferi surprize.

4. FC PETROLUL 52 PLOIESTI - FC FARUL CONSTANTA 1920

Liga 2 / sambata, 29 februarie, 13.00 / Stadion “Ilie Oana”, Ploiesti

Un meci intre continuatoarele a doua dintre cele mai iubite si bine sustinute echipe din Romania, cluburile-fanion ale Prahovei si Dobrogei, care altadata jucau unul dintre derby-urile de traditie din fotbalul romanesc. Petrolul se afla pe locul 5, la doua puncte de Rapid, ocupanta pozitiei a treia, care duce la baraj, in timp ce Farul se afla pe locul 7, la doua victorii distanta de a intra in hora promovarii. Ambele au investit destul de mult in acest sezon in lotul de jucatori, cu un plus pentru prahoveni, iar duelul dintre Costel Enache si Ianis Zicu, din doua generatii diferite, ambii tineri, este si el de urmarit.

5. CS FC DINAMO BUCURESTI - CSA STEAUA BUCURESTI

Liga 4 Bucuresti / vineri, 28 februarie, 14.00 / Stadion “Coresi”, Bucuresti

Meciul se va juca fara spectatori dupa cum a anuntat AMFB. Steaua este lider al campionatului, cu 16 victorii din tot atatea etape jucate si un golaveraj fabulous, 129-4, in timp ce Dinamo al lui Nicolae Badea, despre care multi cred ca detine palmaresul si marca „Dinamo”, se afla pe locul 8 si si-a luat gandul de la accederea in play-off. Cel mai probabil, meciul va fi un galop de sanatate al “ros-albastrilor” care au in lot jucatori cu meciuri in Liga 1 si nu isi mai permit greseli, dupa doua promovari succesive ratate. In amicalele din aceasta pauza de iarna, stelistii au avut rezultate foarte bune cu echipe din esaloanele superioare, Turris Turnu Magurele (1-0, Liga 2), CSM Alexandria (4-0, Liga 3), CSM Focsani (2-2, Liga 3), Arsenal Tunari (3-0, Liga 3) si Metalul Buzau (5-1, Liga 3).