Ce se intampla cu “U” Cluj? Favorita la promovarea ocupa penultimul loc in Liga 2

In anul centenarului clubului, „studentii” erau considerati favoriti la promovarea in Liga 1, dar au avut un inceput dezastruos de sezon.

Dupa 7 etape jucate, in topul clasamentului Ligii 2 se afla Turris Turnu Magurele (19 puncte), CSM Gloria Buzau (16p) si CS Mioveni (15 puncte), primele doua pe locurile care aduc promovarea directa, ultima pe pozitia de baraj cu locul 12 din Liga 1. Echipele care anuntasera ca vor promovarea sau erau considerate favorite de catre specialisti au inceput mai greu sezonul. Daca UTA ocupa pozitia a 4-a (13 puncte / 6 jocuri), Rapid este momentan pe locul 5 (13 puncte / 7 jocuri), iar FC Arges se situeaza pe 6 (12 puncte / 7 jocuri), Petrolul este pe 9 (10 puncte / 5 jocuri / joaca astazi cu Sportul Snagov, “lanterna rosie” a diviziei), Farul a inceput greu si ocupa locul 11 (9 puncte / 7 jocuri), iar Dunarea Calarasi este pe 13 (8 puncte / 7 jocuri).



Situatia cea mai precara este insa cea a Universitatii Cluj, aflata pe locul 19 in Liga 2, retrogradabil, cu doar 3 puncte acumulate in 6 partide. Dupa ce, in vara, l-au schimbat pe Bogdan Lobont cu Cristian Dulca, scos si el din schema ulterior de Adrian Falub, au remaniat lotul care a pierdut in sezonul trecut barajul cu FC Hermannstadt si l-au inlocuit pe demisionarul Ioan Ovidiu Sabau cu Octavian Moraru, clujenii au avut un inceput de sezon de cosmar, care ar putea sa afecteze iremediabil indeplinirea obiectivului, promovarea in anul centenarului clubului.



Situatia este una greu de inteles, in conditiile in care clubul are stabilitatea financiara si conditii bune de pregatire, iar din lot fac parte jucatori cu mare experienta (Dorin Goga, George Florescu, Cristian Gavra), stanieri cu pretentii (Andre Ceitil, Tiago Gomes, Inacio Miguel, Rafa, Kay, Artur Craciun), tineri talentati (Cosmin Dur-Bozoanca, Vlad Mihalcea, Daniel Pirvulescu, Alexandru Pop), iar academia clubului este una dintre cele mai bune din Romania.



In aceste prime etape, „studentii” au pierdut toate meciurile jucate in deplasare, cu CSM Resita (0-2), FC Arges (0-1), Metaloglobus (0-2) si Dunarea Calarasi (2-3), in timp ce situatia partidelor de pe teren propriu a fost ingreunata de faptul ca Cluj Arena a fost ocupată cu festivalul Untold, gazonul fiind inlocuit, dar si pentru ca clubul fusese suspendat din cauza incidentelor de la partida tur a barajului cu FC Hermannstadt.



Clujenii s-au mutat pe Stadionul "Trans-Sil" din Tg. Mures, unde au invins Viitorul Pandurii Tg. Jiu (3-0) si au pierdut cu Gloria Buzau (0-2). Weekend-ul trecut ar fi trebuit sa joace tot acolo derby-ul cu UTA, insa intalnirea a fost amanata la solicitarea clujenilor, care au avut mai multi jucatori convocati la loturile nationale. La finalul acestei saptamani, Universitatea se va intoarce pe Cluj Arena pentru meciul contra Petrolului, dupa ce repararea suprafetei de joc s-a incheiat, iar suspendarea dictata de FRF a fost injumatatita. Insa, distanta fata de primele 3 locuri este imensa, iar jocul echipei sufera in continuare.