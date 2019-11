5 meciuri de vazut in Romania, in aceasta etapa, in afara de cele din Liga 1

Farul - Rapid si Calarasi - UTA, printre partidele de interes.

1. FARUL CONSTANTA - FC RAPID 1923 BUCURESTI

Liga 2 / Sambata, 30 noiembrie, 13.00 / Stadion “Farul”, Constanta

Dupa 18 etape jucate, Farul ocupa locul 10 in clasament (25 puncte), iar Rapid este pe pozitia a 3-a, care duce la baraj (32 puncte). Insa situatia e tensionata atat in tabara gazdelor, unde finantatorul Ciprian Marica este nemultumit de parcursul slab al echipei din acest sezon, in care se voia atacarea promovarii in Liga 1, cat si in cea a oaspetilor, unde antrenorul Daniel Pancu este tot mai contestat, inclusiv de primarul Tudorache, care ar vrea sa il inlocuiasca, daca echipa continua sa piarda puncte. Ambele combatante propun echipe solide si tineri jucatori de perspectiva, iar cele doua galerii si cele doua cluburi sunt rivale istorice.

2. DUNAREA CALARASI - UTA ARAD

Liga 2 / Duminica, 1 decembrie, 13.00 / Stadion “Central - Ion Comsa”, Calarasi

Cu un lot completat dupa inceputul sezonului si cu o situatie financiara incerta, echipa lui Cristi Pustai a reusit totusi sa se inchege pe parcurs, sa urce spre mijlocul clasamentului si sa le incurce pe CS Mioveni, Turris sau Rapid, fiind acum gata sa faca o noua victima cu nume important. La Calarasi, pe un teren mai denivelat si mai greu de stapanit decat sinteticul de la Arad, liderul Ligii 1 trebuie sa invinga pentru a-si pastra distanta fata de urmatoarele clasate si a nu incepe sa aiba emotii. In echipa oaspetilor evolueaza unii dintre cei mai valorosi juniori din Liga 2.

3. PETROLUL PLOIESTI - METALOGLOBUS BUCURESTI

Liga 2 / Luni, 2 decembrie, 18.00 / Stadion „Ilie Oana”, Ploiesti

In tabara prahoveana s-a declansat un razboi de uzura intre antrenor si unii jucatori, de o parte, si galeria Petrolului, pe de alta parte. Fanii protesteaza fata de jocul si rezultatele considerate nesatisfacatoare si au pus o presiune si mai mare asupra echipei, care ocupa acum locul 4, fiind la 8 puncte de liderul UTA, la 4 lungimi de locul secund, ocupat de Mioveni, si la 2 puncte de Rapid, echipa aflata pe locul al treilea, care duce la baraj. Se anunta din nou o etapa cu emotii, pentru ca pe „Ilie Oana” vine in vizita imprevizibilul Metaloglobus al lui Maldarasanu, al fratilor Herea si al unei pleiade de jucatori cu experienta bogata in Liga 1, care se afla la doar 3 puncte in spatele ploiestenilor si a inceput sa emita pretentii la promovare.

4. OTELUL GALATI - CEAHLAUL PIATRA NEAMT

Liga 3, Seria 1 / Sambata, 30 noiembrie, 14.00 / Stadion „Otelul”, Galati

Ceahlaul ocupa pozitia secunda in aceasta serie, la 4 puncte distanta de liderul Aerostar Bacau, in timp ce „otelarii” se afla abia pe locul al 8-lea si par sa mai fi pierdut o sansa la promovare, mai ales ca clubul a fost depunctat cu 4 puncte pentru o datorie din sezonul trecut catre jucatorii Calin Cristea si Cosmin Neagu. Galatenii asteapta finantarea de la Consiliul Local pentru a-si redresa situatia financiara. Altadata acest derby al Moldovei se disputa intre doua echipe care erau extrem de respectate si de temute in Liga 1.

5. UNIREA SLOBOZIA - MOSTISTEA ULMU

Liga 3, Seria 2 / Sambata, 30 noiembrie, 14.00 / Stadion „1 Mai”, Slobozia

Slobozia este lider in seria sa si ataca promovarea pentru al treilea sezon consecutiv. Cu 36 de puncte, ialomitenii au doar cu trei mai mult decat ocupantele urmatoarelor doua locuri, CS Afumati si Mostistea Ulmu. Daca gazdele merg la lupta cu aceeasi selectie de talente locale si regionale ca in sezoanele trecute, Mostistea Ulmu a devenit cunoscuta in aceasta vara, dupa ce a invins la barajul de promovare pe Carmen Bucuresti, cea care reusise sa intreaca in play-off-ul pe Bucuresti pe CSA Steaua. Finantata de afaceristul Vasile Tarsolea, echipa calaraseana incearca sa produca o alta mare surpriza la finalul acestul sezon.