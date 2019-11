Atentie, IMAGINI DURE! I-au INTINS LA PAMANT dupa ce au aruncat cu sticle in trecatori si in restaurante! Ce s-a intamplat cu fanii Petrolului la Pitesti

Mai multi fani ai Petrolului au fost retinuti dupa ce au provocat nebunie in centrul Pitestiului!

Ultrasii sunt acuzati ca au aruncat cu sticle in trecatori si in clientii mai multor restaurante din oras. Suporterii erau la Pitesti pentru a sustine Petrolul in meciul cu FC Arges, care s-a amanat pana la urma din cauza cetii dense.



Jandarmii au intervenit in forta! A existat o confruntare intre fortele de ordine si suporteri, in urma careia aproape 30 de oameni au fost retinuti si amendati.