3 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara celor din Liga 1

UTA - Petrolul si Chiajna - Rapid, printre partidele de interes.

1. UTA ARAD - PETROLUL PLOIESTI

Liga 2 / Duminica, 8 decembrie, 13.00 / Stadion “Motorul”, Arad

UTA este lider in Liga 2 (19 meciuri, 38 puncte), in timp ce Petrolul ocupa pozitia a 5-a (19 meciuri, 31 puncte). Este cea mai importanta partida din ultima etapa inaintea pauzei de iarna, campionatul urmand sa fie reluat la inceputul lunii februarie. Partida se va juca pe un gazon sintetic, care va asigura conditii optime pentru aceasta perioada a anului, iar rezultatul este esential pentru modul in care clubul ploiestean va planifica cele doua luni de pauza. In tur, pe „Ilie Oana”, aradenii au castigat cu 3-0.

2. CONCORDIA CHIAJNA - RAPID 1923 BUCURESTI

Liga 2 / Sambata, 7 decembrie, 16.00 / Stadion “Concordia”, Chiajna

Rapid ocupa locul 3 (19 meciuri, 32 puncte), in timp ce ilfovenii se afla pe pozitia a 16-a (18 meciuri, 21 puncte). Giulestenii sunt prinsi intr-o confruntare interna intre antrenorul Danieil Pancu si conducerea clubului, iar rezultatele au fost considerate nesatisfacatoare, in timp ce Chiajna se afla pe primul loc retrogradabil, dar are un lot bun pentru Liga 2 si le-a incurcat in acest sezon pe Farul, FC Arges, Metaloglobus, Calarasi sau Mioveni. In tur, pe Stadionul „Regie”, a fost 3-1 pentru Rapid.

3. DUNAREA CALARASI - FARUL CONSTANTA

Liga 2 / Sambata, 7 decembrie, 12.00 / Stadion “Central - Ion Comsa”, Calarasi

Derby-ul regiunii sud-estice a ligii secunde (Dobrogea - Baragan), le prinde pe cele doua echipa prinse la mijlocul clasamentului, gazdele pe locul 11 (19 meciuri, 26 puncte), iar constantenii pe pozitia a 8-a (19 meciuri, 28 puncte). Dunarea e redutabila pe teren propriu, acolo unde a invins in acest sezon pe Turris, Metaloglobus si UTA si a remizat cu Rapid, dintre echipele cu pretentii la promovare. In partida tur, Farul s-a impus cu 1-0, prin golul lui Kanda, un fost jucator important al calarasenilor. Este de urmarit si duelul bancilor tehnice, intre experimentatul Cristi Pustai si Ianis Zicu, aflat la primul sezon ca antrenor la seniori.