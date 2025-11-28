Fostul finanțator al echipei FC Brașov a primit vineri o pedeapsă aspră din partea Tribunalului Brașov: 10 ani de detenție pentru evaziune fiscală, potrivit ȘtirilePROTV. Decizia vine într-un dosar complex, vechi de aproape un deceniu, dar nu este una definitivă.



Omul de afaceri care a condus ani la rând destinele "stegarilor" a fost găsit vinovat pentru evaziune fiscală în formă continuată. Magistrații au stabilit că acesta a omis să evidențieze în actele contabile mai multe operațiuni comerciale și venituri, cauzând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat. Portalul instanțelor de judecată notează că faptele au implicat un prejudiciu mai mare de 500.000 de euro.



Datorie imensă către ANAF și tranzacții suspecte



Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța a admis acțiunea civilă înaintată de statul român. Neculaie și ceilalți inculpați din dosar sunt obligați să plătească solidar către ANAF suma de 18.523.475 lei. Acești bani reprezintă despăgubiri pentru prejudiciul creat, sumă care va fi actualizată cu dobânzi și penalități calculate începând cu anul 2016 și până la data plății efective.



Procurorii au arătat în rechizitoriu că fostul patron a retras nejustificat sume importante din casieria clubului, bani pe care a încercat să îi "albească" prin tranzacții imobiliare fictive sau supraevaluate. Un exemplu oferit de anchetatori se referă la terenuri din comuna Sânpetru, cumpărate inițial ieftin și revândute clubului la un preț de peste 20 de ori mai mare, pentru a acoperi retragerile de numerar.



Sentința de vineri impune și interdicții dure: timp de 5 ani după executarea pedepsei, Neculaie nu va avea voie să fie administrator de firmă sau să ocupe funcții publice. Instanța a precizat că din pedeapsă se va deduce perioada reținerii și arestului preventiv, efectuate de afacerist la începutul anului 2016.



Nu este prima condamnare pentru milionarul brașovean. În 2017, Curtea de Apel Brașov decidea o pedeapsă de doi ani de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Hotărârea actuală poate fi atacată cu apel.

