"Ungaria ne va cuceri economic, dacă nu ne-a cucerit teritorial!" Ioan Neculaie, declarații incendiare

Ioan Neculaie, fost patron la FC Brașov, a făcut câteva previziuni și susține că a pierdut munți de bani într-un fotbal pe care îl numește "mizerabil".

Omul de afaceri, care a stat după gratii mai mult de un an pentru pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, susține că a devenit în timp o victimă a sistemului din România.

În perioada în care Neculaie era patron la formația de sub Tâmpa, FC Brașov ajunsese o echipă redutabilă în Liga 1, cu jucători importanți. Mulți iubitori ai fotbalului își amintesc de dubla din Cupa UEFA cu Inter Milano.

"Am muncit foarte mult să țin echipa asta (n.r. – FC Brașov), am cheltuit o grămadă de bani și n-am auzit măcar un cuvânt frumos de la un suporter. Strigau doar ce le sugera primarul sau cine-i dirija! Cu toate astea, deși am fost singur, am avut și rezultate. Am dus Brașovul după 27 de ani în cupele europene, unde am jucat și celebra «dublă» cu Inter Milano. Sper să nu treacă acum încă 27 de ani de absență a echipei din prima divizie.

"Am pierdut 30 de milioane de euro într-un fotbal mizerabil. Peste 30 de milioane de euro, bani munciți. N-am luat niciun leu de la Primărie (n.r. - din Brașov), care a contribuit doar cu becurile de la instalația de nocturnă, pe care, în rest, am făcut-o prin efortul meu personal. Nu mai vorbesc de gazonul care era cel mai bun din țară.

Ungaria ne va cuceri economic, dacă nu ne-a cucerit teritorial. Cine se îndoiește de asta? Doar unul care nu e patriot, dar, din păcate, nu știu câți patrioți adevărați mai sunt în România. Mă refer la oameni pregătiți să moară la nevoie pentru țara asta, nu la politicieni, care n-au nicio legătură cu subiectul. Uitați-vă numai ce face Șoșoacă prin Parlament! Circ de doi lei, jenant!", a declarat Neculaie, potrivit ProSport.

FC Brașov a intrat în faliment în 2017, după ce clubul a acumulat peste 10 milioane de euro datorie, dintre care 5 milioane de euro la fisc. Ioan Neculaie avea de recuperat 1,3 milioane de euro din club.

În septembrie 2010, averea lui Neculaie era estimată la 80-82 milioane de euro[1]. În martie 2010, Ioan Neculaie a pierdut dreptul de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni la societatea „Pro Roman”, administratorul parcului industrial Roman Brașov, în favoarea omului de afaceri Ioan Olaru[3]. La data de 20 aprilie 2011 a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru că a construit ilegal pe un teren al cărui proprietar era tot Ioan Olaru.