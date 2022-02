„L-am antrenat pe Marius Niculae, arăta foarte bine, i-aș fi făcut avansuri dacă îmi plăceau bărbații!” Șumudică, reacție de milioane la acuzațiile de hărțuire

Tehnicianul român a fost atacat dur de fostul său translator, Oguzhan Erdogmuș, care a făcut acuzații grave la adresa lui. Turcul îl acuză pe antrenor de hărțuire sexuală și abuz verbal la adresa jucătorilor săi. Șumudică i-a dat replica fostului său translator, susținând că îl va da în judecată.

Marius Șumudică, glume pe seama acuzațiilor: „L-am antrenat pe Marius Niculae, arăta foarte bine, i-aș fi făcut avansuri dacă îmi plăceau bărbații!”



Ulterior, antrenorul a glumit pe subiectul acuzațiilor, profitând de prezența lui Marius Niculae în platoul Digi Sport.

„E translatorul care m-a atacat din primul minut în care am ajuns la Malatya, cei de acolo nu l-au dorit, acum după ce am plecat a apărut subiectul, m-a bufnit râsul. Nici nu pot să îi dau importanță, se ocupă avocații mei.

Pot citi pe oriunde, mă bufnește râsul, nu vreau să îi răspund. Se ocupă avocații mei, am pus și pe contul de Twitter, nu am nicio problemă, sunt stupefiat. Mie îmi plac femeile, sunt cu soția mea de atâta timp, nu îmi plac băieții.

Am reziliat, au fost discuții, nu am căzut de acord, eu nedorind să accept ce mi-au propus ei a urmat reziliere unilaterală, din partea lor, cazul merge la FIFA și în momentul de față sunt antrenor liber.

Pe Marius Niculae l-am antrenat, a fost unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-am pregătit. El poate să spună despre orientările mele sexuale, era un bărbat care arăta foarte bine, i-aș fi făcut avansuri. Glumesc. Mă știți, și când ieșeau jucătorii de pe teren, îi luam în brațe, îi pupam, mai glumeam cu ei. Mă frapează că lucrurile apar după ce plec din țară, vrând să îmi strice imaginea”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.

Malatyaspor, regretul lui Șumudică: „A fost o greșeală foarte mare!”



Tehnicianul a dezvăluit că regretă faptul că a acceptat să semneze cu Yeni Malatyaspor, mai ales pentru că știa datele problemei, însă s-a bazat pe ajutorul conducerii pentru a pune echipa pe picioare.

„A fost o greșeală foarte mare pe care am făcut-o ca să merg acolo. Mi-am dat seama că este foarte greu. Eu nu am pierdut decât 1-0, 2-1, din faze fixe sau lipsă de concentrare, nici nu am avut norocul de a marca, nu a fost să fie”, a declarat românul.

Totodată, Șumudică a vorbit și despre viitorul său, punctând că nu are încă o ofertă, dar nu intenționează să rămână fără echipă mult timp: „Deocamdată nu am nicio ofertă. Probabil vor apărea și oferte, voi cântări bine, sunt un antrenor căruia nu îi place să stea mult departe de mirosul ierbii. Mă voi întoarce, fie că în fotbalul românesc, fie în străinătate. Nu aș fi făcut niciodată în viața mea greșeli pe care le-a afirmat omul ăsta, să îmi periclitez imaginea”.