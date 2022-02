OFICIAL Șumudică, mazilit de la Malatyaspor! Anunțul, făcut după ce românul a primit compensațiile financiare

UPDATE 12:15 Clubul Yeni Malatyaspor a anunțat oficial despărțirea de Marius Șumudică. Alături de Șumi vor pleca și secunzii Cristian Petre și Gabriel Mărgărit.

Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz. pic.twitter.com/IpNpM6la2v — Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2022

Știrea inițială

Presa din Turcia anunță că Marius Șumudică a fost demis astăzi de la Yeni Malatyaspor, ultima clasată din Super Lig.

Atât Ajansspor, cât și Haberturk scriu că anunțul oficial va fi făcut abia după ce antrenorul român va primi compensațiile financiare, conform prevederilor contractuale.

Șumi, catastrofă la Yeni Malatyaspor: medie de 0,64 puncte pe meci

Bilanțul lui Șumi la Malatyaspor este unul catastrofal: 2 victorii, 3 egaluri și 10 eșecuri în cele 15 partide în care a condus echipa, adică o medie de 0,64 de puncte pe meci!

„O echipă nu a avut probleme, în timp ce cealaltă s-a chinuit să rămână grupată. Am făcut două reprize diferite, nu pot spune că am fost buni în prima repriză, însă am controlat jocul în cea de-a doua. Am făcut 6 transferuri fără să plătim vreun ban, au venit jucători liberi de contract.

În timp ce 6 au venit, am pierdut 3 jucători. Sunt doi fundași și sunt out. L-am pierdut pe Tetteh, e accidentat, nu e ușor să obții puncte în timp ce se întâmplă toate aceste lucruri.

Sunt probleme și în interiorul echipei. Nu vreau să vorbesc despre ele, pentru că sunt problemele administrației. Ar trebui să le rezolve, eu sunt antrenorul. Încerc să îmi motivez jucătorii. Echipa mea a încercat astăzi să arate motivație pe teren.

Dacă nu ai o relație bună cu soția ta când ești acasă, nu va funcționa. Avem jucători neplătiți de mult timp. Să fii antrenorul unei astfel de echipe nu e ușor. Ar trebui știută și situația mea. Toată lumea vine la mine, Șumudică, Șumudică. Nici munca mea nu e ușoară. Președintele clubului face tot ce poate. Nu am văzut o astfel de situație dramatică în 20 de ani de carieră”, a mărturisit Marius Șumudică în conferința de presă de după ultimul eșec din campionat, 0-1 cu Karagumruk.