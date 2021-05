Italienii au facut anuntul! Cand ar putea juca Ionut Radu la Inter! Ce scriu jurnalistii despre roman dupa titlul cucerit de milanezi

Inter Milano, cu Ionut Radu in lot, a castigat titlul in Serie A, dupa o pauza de 11 ani.

Portarul roman de 23 de ani nu a prins insa minute in acest sezon, fiind rezerva lui Handanovic. Gazzetta Dello Sport a analizat prestatiile tuturor membrilor echipei, iar acestia au avut cateva cuvinte de spus si despre Radu.

"Fara nota si, in acelasi timp, putin ghinionist, deoarece amanarea meciului cu Sassuolo i-a oferit lui Handanovic sansa sa se recupereze dupa ce a fost depistat cu Covid-19 si i-a interzis lui Radu debutul in acest sezon. A asteptat o sansa si in Cupa Italiei, dar nu a venit niciodata", a scris sursa citata, despre Ionut Radu.

Ionut Radu ar putea juca in ultima etapa, insa trebuie notat faptul ca titlul nu este suficient pentru Handanovic. Portarul vrea sa ii depaseasca recordul lui Walter Zenga privind numarul de meciuri jucate in Serie A. Zenga are 328 de prezente, in timp ce portarul sloven are 326.

Astfel, Ionut Radu ar putea evolua in duelul cu Udinese. Ramane de vazut daca va fi folosit si intr-unul din celelalte 3 meciuri de pana atunci, cu Sampdoria, AS Roma sau Juventus.

Verona il monitorizeaza pe Radu. Locul 10 in Serie A, Verona cauta portar, deoarece titularul Marco Silvestri este in vizorul rivalelor AS Roma si Lazio.