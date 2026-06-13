Tehnicianul ivorian Yaya Toure a fost anunţat, sâmbătă, ca fiind noul antrenor al echipei slovace Slovan Bratislava. El a semnat un contract pe trei ani.

Fostul internaţional ivorian Yaya Toure (43 de ani) a început o experienţă în antrenorat după ce s-a retras din activitatea competiţională. El a fost antrenor secund la cluburi precum Olimpik Doneţk (Ucraina), Akhmat Groznîi (Rusia), Standard Liege sau naţionala Arabiei Sauditei. În această vară, însă, fostul jucător de la Monaco, FC Barcelona şi Manchester City a decis să facă pasul către poziţia de principal. Şi ocazia a venit, odată cu oferta grupării slovace Slovan Bratislava. Toure a semnat un contract pe trei ani, înlocuindu-l la conducerea echipei pe Vladimir Weiss.

"Sunt foarte fericit şi entuziasmat şi aştept cu nerăbdare să începem să lucrăm împreună luni. Am un mare respect pentru ceea ce a realizat predecesorul meu cu Slovan. Vreau să dezvolt munca sa, adăugând şi eu amprenta mea personală. Fotbalul este întreaga mea viaţă. Îmi plac provocările şi sunt nerăbdător să antrenez un club mare, cu o istorie bogată, un stadion magnific şi ambiţii mari. Vreau să joc un fotbal dominant, să câştig, să controlez meciurile şi să aduc bucurie fanilor noştri", a declarat Yaya Toure.

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